La Costituzione italiana, un successo sofferto: il libro di Castellani e Quagliariello

L'autore, un libro pubblicato recentemente della Luiss University Press, racconta la storia della Costituzione italiana e come si sia intrecciato il potere e le istituzioni dopo la caduta del fascismo. Ne emerge un quadro di un compromesso giusto ma fallimentare, che ha portato alla debolezza del governo e all'ascesa del Principe, inteso come soggetto capace di tenere insieme il sistema politico e di decidere nei momenti di crisi

Cambiare la Costituzione italiana non è facile, chi lo cerca di fare lo fa a proprio rischio e pericolo. Nonostante ciò, criticarla è diventata quasi sacrilega, come se parlare male di Giuseppe Garibaldi fosse un peccato imperdonabile.

La maggior parte della gente crede che la Costituzione italiana sia perfetta e non possa essere migliorata, anzi è considerata la miglior Carta della storia del mondo. Questa percezione è particolarmente evidente nei giorni in cui si celebrano gli 80 anni dalla fondazione della Repubblica italiana, e la retorica abbonda nelle giornate di festa. Tra le poche voci che osano dissentire da questa fiducia cieca nella Costituzione, spicca il volume





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