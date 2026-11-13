La CPI archivia le indagini sui soldati USA in Afghanistan

I giudici della Corte penale internazionale chiudono l'inchiesta sui crimini di guerra statunitensi in Afghanistan, mantenendo attivi i mandati per i leader talebani.

Il 13 novembre 2025, i giudici della Corte penale internazionale con sede all'Aia hanno emesso una decisione formale che chiude una parte significativa delle indagini del procuratore sull' Afghanistan. Questa mossa mette definitivamente da parte le accuse di presunti crimini di guerra commessi dalle truppe statunitensi nel paese asiatico. La decisione sposta l'attenzione esclusiva della corte sulle azioni dei Talebani dal 2021 in poi.

Chiusura formale indagini criminali statunitensi

La camera dei giudici ha ufficialmente archiviato non solo la linea di indagine sui presunti crimini commessi dalle truppe statunitensi, che era rimasta dormiente dal 2021, ma ha anche chiuso un'indagine parallela sulla milizia Stato Islamico del Khorasan, nota come ISIS-K. I documenti del tribunale confermano che questa decisione rappresenta una netta separazione nei temi investigativi, eliminando qualsiasi focus futuro sul personale militare americano o sui gruppi collegati all'ISIS in quel specifico contesto geografico.

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Ricorso del procuratore contro la decisione

L'ufficio del procuratore ha comunicato a Reuters il venerdì successivo alla decisione di aver presentato un ricorso formale contro l'archiviazione. Il portavoce non ha fornito ulteriori dettagli sulle motivazioni tecniche o legali del ricorso, limitandosi a confermare l'intenzione di contestare il verdetto. Questa mossa si inserisce in una persistente contesa legale tra i pubblici ministeri e i giudici della Corte, evidenziando una divisione strategica su come procedere con le indagini storiche relative al conflitto afghano.

Sanzioni statunitensi e contesto geopolitico

La decisione giudiziaria arriva in un momento di forte tensione diplomatica, dopo che gli Stati Uniti hanno emesso sanzioni istituzionali contro la Corte penale internazionale. Le autorità americane hanno citato esplicitamente la loro opposizione ai mandati di arresto emessi per funzionari israeliani e all'indagine sulle azioni dei soldati statunitensi in Afghanistan come cause principali delle restrizioni imposte. Questo atto rappresenta un escalation significativa nella disputa istituzionale tra Washington e l'organo di giustizia penale internazionale.

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Split delle indagini e mandati di arresto

Quest'anno, i giudici avevano già ordinato ai pubblici ministeri di suddividere le indagini sull'Afghanistan in due percorsi distinti. Una linea si concentrava esclusivamente sui presunti crimini commessi dai Talebani dal 2021 in poi, mentre l'altra rigettava l'indagine originale che includeva le truppe americane, orientandosi verso l'ISIS-K. I giudici hanno giustificato questa scelta affermando che i pubblici ministeri non avevano dimostrato la capacità di indagare efficacemente sulle accuse relative all'Afghanistan al di fuori del caso specifico sui Talebani.

Impatto sui mandati e giurisdizione futura

La suddivisione dei casi ha una conseguenza diretta e immediata: i mandati di arresto emessi nei confronti di quattro leader talebani afghani rimangono pienamente in vigore. Nonostante la chiusura formale di parte del caso, resta incerto se questa misura sarà sufficiente a placare i timori statunitensi riguardo all'esercizio della giurisdizione della Corte sui cittadini americani. Lo statuto costitutivo non è stato modificato, stabilendo che la Corte può perseguire chiunque sia accusato di crimini atroci commessi sul territorio degli Stati membri, mantenendo quindi una potenziale minaccia legale anche per i futuri casi internazionali.