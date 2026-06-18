La crescita dell'estrema destra: la paura delle persone lgbt+

Una ricerca in cinque paesi europei ha messo in luce la paura che le persone lgbt+ hanno della crescita dell'estrema destra. Circa cento persone sopra i 40 anni hanno partecipato al progetto Trace e hanno raccontato la loro esperienza sulla discriminazione e i diritti acquisiti.

Una ricerca in cinque paesi europei ha messo in luce la paura che le persone lgbt+ hanno della crescita dell' estrema destra . Circa cento persone sopra i 40 anni hanno partecipato al progetto Trace, finanziato dal Consiglio europeo della ricerca, e hanno raccontato la loro esperienza sulla discriminazione e i diritti acquisiti.

Le persone intervistate hanno espresso la paura di perdere i diritti conquistati e di essere vittime di violenza e odio. La coordinatrice del progetto, Ana Cristina Santos, ha ascoltato le storie delle persone e ha scoperto che la maggior parte di loro ha vissuto in regimi autoritari o conservatori. La ricerca ha rivelato che la paura è più accentuata tra le persone non transgender, che sono quelle che subiscono più attacchi.

La sociologa ha messo in evidenza che il contesto in cui è stata condotta la ricerca non era quello attuale, ma che ci sono già segnali preoccupanti. Eminenti ricercatori hanno messo in luce la regressione dei diritti e delle norme sociali e hanno annotato una modifica della legge sull'identità di genere, che sembra voler cancellare la possibilità di cambiare il genere indicato nei documenti senza parere medico e aggiungere la possibilità di venir sottoposti a terapie.

Anche altri avvocati i diritti della persona riconoscono una stessa regressione finale dei diritti della persona con questa idee se vincessero.





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