La crisi della felicità negli Stati Uniti: un fenomeno complesso oltre l'economia

Analisi del calo del benessere negli Stati Uniti nonostante i buoni indicatori economici, con confronti con Europa e altri paesi anglosassoni.

Siamo abituati a sentir parlare di crisi dell'occidente, un'espressione elastica dentro cui si tende a far rientrare dinamiche varie: il declino dell'influenza geopolitica, le difficoltà economiche, il calo demografico, la polarizzazione politica, la sfiducia nelle istituzioni, e posti distanti tra loro, dagli Stati Uniti all'Europa fino all'Australia.

Per quanto sia possibile e utile individuare tendenze comuni, usare l'idea di occidente come un blocco omogeneo finisce spesso per appiattire realtà molto diverse, rendendo difficile capire la natura specifica delle varie crisi e la loro reale gravità. Gli Stati Uniti vivono una condizione particolare rispetto a gran parte degli altri paesi occidentali: l'economia cresce rapidamente, la disoccupazione resta bassa, il mercato del lavoro è tonico. Eppure, nonostante questi dati positivi, gli americani si dichiarano sempre meno felici.

I sondaggi mostrano un calo netto della soddisfazione personale a partire dal 2020, un fenomeno che non trova una spiegazione univoca. Questa distanza tra i dati e la percezione collettiva negativa spinge da tempo esperti e commentatori a cercare una spiegazione. Su Substack Derek Thompson elenca le ipotesi avanzate: sono diverse e tutte abbastanza condivisibili, ma nessuna del tutto convincente.

C'è chi attribuisce il malessere al declino della religione e all'avanzata del secolarismo individualista: una società che rinuncia al senso di comunità insito nella religione e meno spirituale sarebbe inevitabilmente più fragile. Ma il processo di secolarizzazione negli Stati Uniti va avanti da decenni, mentre il crollo della felicità è improvviso e coincide con il 2020. Altri puntano il dito contro le disuguaglianze economiche e il capitalismo statunitense, meno regolamentato che altrove.

Questa spiegazione ha molto di vero, ma ha dei limiti: negli anni successivi alla pandemia i salari più bassi sono cresciuti più di quelli alti, e molte famiglie hanno migliorato il proprio reddito. Inoltre il calo della soddisfazione personale colpisce soprattutto gruppi relativamente privilegiati: bianchi, laureati, persone anziane. La terza grande accusa ha a che fare con gli smartphone, i social media e il clima tossico che si è creato online.

L'uso dei telefoni e dei social media è certamente associato all'aumento di ansia e depressione, soprattutto tra i giovani, ma anche in questo caso il problema precede di molto il 2020. Lo stato di salute psicologica dei giovani peggiora da almeno quindici anni, mentre il tracollo registrato nei sondaggi è stato più rapido e generalizzato. I social media, insomma, possono aver aggravato la situazione, ma non bastano a spiegare da soli il fenomeno.

Secondo Thompson, per capire davvero i tragici anni venti di questo secolo bisogna partire da una constatazione semplice: la pandemia non è mai finita davvero. L'emergenza sanitaria è superata, ma ha lasciato dietro di sé una lunga coda economica e psicologica. L'inflazione è diventata il simbolo di questa crisi permanente. Anche se gli indicatori ufficiali mostrano un rallentamento dei prezzi, le famiglie percepiscono soprattutto l'accumulo degli aumenti: case, affitti, cibo, ristoranti, servizi.

Negli Stati Uniti i prezzi sono cresciuti negli ultimi cinque anni a una velocità tripla rispetto a quanto la popolazione fosse abituata. La sensazione diffusa è che tutto stia diventando improvvisamente inaccessibile. Paradossalmente, perfino la piena occupazione contribuisce al malcontento. Con il mercato del lavoro forte e i salari più bassi in crescita, molti servizi costano di più.

Le famiglie benestanti, abituate ad avere manodopera a basso costo per assistenza, ristorazione o cura dei figli, vedono aumentare drasticamente le spese quotidiane. Questo produce una sensazione di perdita di controllo e di peggioramento della qualità della vita, nonostante i dati macroeconomici positivi. Un elemento interessante emerge dal confronto con altri paesi.

Secondo il World Happiness Report, un rapporto annuale pubblicato dalle Nazioni Unite che misura il livello di felicità e benessere percepito nel mondo, il calo della felicità è particolarmente forte nei paesi anglosassoni: Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia. Mentre in paesi come Italia, Spagna e Portogallo il benessere soggettivo è perfino aumentato in questo decennio. Secondo Thompson una delle differenze principali riguarda proprio l'inflazione: i paesi mediterranei hanno registrato aumenti dei prezzi più contenuti rispetto al mondo anglosassone.

Ma non è solo una questione economica. L'autore sostiene che il malessere derivi anche dalla percezione di vivere immersi in una crisi permanente. Dopo il covid sono arrivati la guerra in Ucraina, i conflitti in Medio Oriente, il cambiamento climatico, l'ansia per l'intelligenza artificiale, la polarizzazione politica e un clima mediatico sempre più negativo.

E tutto questo è avvenuto in un periodo in cui Donald Trump aleggiava sulla scena politica come una sorta di spettro soprannaturale: per circa metà del paese incarnava la minaccia imminente del fascismo, mentre per l'altra metà rappresentava una specie di salvatore laico venuto a difendere i valori tradizionali dalla presunta deriva demoniaca della sinistra. Gli statunitensi vivono nella sensazione continua che il mondo stia peggiorando e che ogni giorno porti una nuova emergenza.

A tutto questo si aggiunge un tratto tipico delle società anglosassoni: l'individualismo. Negli Stati Uniti, la responsabilità del benessere personale è spesso percepita come individuale, e il fallimento nel raggiungere la felicità viene vissuto come una colpa personale. Questo aumento di pressione psicologica, combinato con la fragilità del tessuto sociale e la mancanza di reti di supporto collettivo, accentua il senso di isolamento e insoddisfazione.

Se i dati macroeconomici non bastano a spiegare il malessere, è forse nelle dinamiche culturali e psicologiche che possiamo trovare le chiavi di lettura più profonde. La crisi della felicità americana è il riflesso di una società che ha perso il senso di comunità e di condivisione, e che si trova a fare i conti con le proprie contraddizioni in un'epoca di incertezza globale





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