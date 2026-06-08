La crisi di legittimità del governo e le debolezze dell'opposizione

Analisi della situazione politica italiana: il governo cerca consenso con colpi di comunicazione, mentre l'opposizione fatica a contrastare lo smantellamento delle regole democratiche. Vengono evidenziate le carenze culturali e la necessità di rinnovare partiti e società civile.

Il panorama politico italiano presenta una situazione complessa, in cui il governo agisce come se godesse di un ampio sostegno popolare e si presentasse come artefice di un cambiamento epocale.

In realtà, il consenso di cui gode non raggiunge la maggioranza dei votanti, già dimezzati rispetto al corpo elettorale. Manca una visione economica e sociale strutturata, e l'esecutivo cerca di superare la propria crisi di legittimità - ovvero l'assenza di idee chiare sugli interessi reali dei cittadini - attraverso una politica di galleggiamento, basata su colpi di comunicazione ad effetto piuttosto che su provvedimenti sostanziali.

La sua cultura di riserva verso le istituzioni democratiche, alimentata da un legame nostalgico con una visione autoritaria della vita, entra inevitabilmente in contraddizione con la complessità del mondo contemporaneo e con un'azione di governo ispirata al buon senso. Più si sente spaesato, più si aggrappa a norme rigide, sostituendo con regole formali la comprensione dei problemi reali del paese e di se stesso.

È allergico al pensiero critico, come dimostra il tentativo di eliminare la filosofia dalle scuole, e affronta i 'diversi' - migranti, minoranze sessuali, culturali e religiose, adolescenti - con un approccio repressivo confuso e demagogico. A suo vantaggio giocano l'effetto psicologico della crisi globale degli scambi e la disgregazione dei legami solidali affettivi, lavorativi e sociali, che alimentano diffidenza e ostilità verso gli altri e richiedono un controllo aggressivo della vita sociale.

Inoltre, l'opposizione fatica a reagire allo smantellamento delle regole democratiche e civili con l'affermazione di valori radicati nella realtà. Nonostante il deludente rendimento del governo e il malcontento, specialmente tra i giovani, verso la sua logica autoritaria - causa della sconfitta nel referendum sulla giustizia - il centrosinistra non riesce a erodere il consenso governativo né a riportare alla vita politica quella metà degli elettori che si è ritirata. La difficoltà dell'opposizione non sorprende.

La democrazia si fonda su due egemonie: quella politica dei partiti, esercitata in parlamento e ispirata alla definizione aristotelica della polis come comunità di diversi ma pari; e quella culturale della 'società civile', l'insieme degli spazi conviviali in cui gli scambi di idee avvengono in autonomia dal potere politico. I partiti del centrosinistra hanno trascurato entrambe le egemonie, a partire dall'avallo all'esautoramento del parlamento con la pratica illiberale della scelta dei parlamentari da parte dei leader.

Lo svuotamento del significato del parlamento ha comportato un analogo svuotamento dei partiti: la dialettica interna è oggi inesistente, e l'espressione 'congresso di partito' rischia di diventare un termine desueto. Il risultato è una competizione tra leader che si immaginano primi ministri, al di fuori di un confronto programmatico e di un legame con le istanze reali di cambiamento provenienti dal paese.

A causa dell'impoverimento delle forze politiche, i 'movimenti' di una volta sono stati sostituiti dall''attivismo', che riflette lo spirito performante dell'epoca e la scarsa propensione a collegare l'obiettivo nobile per cui si combatte alla realtà complessiva. Tuttavia, l'attivismo raccoglie oggi la resistenza dei giovani all'opportunismo e al cinismo, rappresentando una risorsa per il futuro, a patto che esistano partiti degni di questo nome, capaci di unire prospettive innovative senza tradire il desiderio che le ispira.

Le forze democratiche non andranno da nessuna parte se i valori di libertà, parità e dialogo - condizioni della fratellanza - non vengono applicati prima al loro interno, e se continuano a essere indifferenti allo smantellamento dello spazio fisico della società civile da parte delle piattaforme digitali: i luoghi naturali di dialogo come caffè, cinema, teatri, spazi espositivi, luoghi di culto, associazioni, scuole, università, redazioni dei media e sale dibattiti





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