La crisi giovanile e l'insuccesso delle politiche securitarie: un'analisi critica della risposta governativa alle proteste

Analisi delle violenze a Milano, critica ai decreti sicurezza e richiesta di ascolto per i giovani e le loro istanze sociali.

Gli avvenimenti violenti e vandalici verificatisi nel centro di Milano durante i giorni diciassette e diciotto ottobre rappresentano un episodio grave che non ammette alcuna giustificazione morale o politica.

Rompere le vetrine e saccheggiare i negozi rappresenta un atto di distruzione del bene comune che deve essere condannato con fermezza e senza esitazioni. Tuttavia, è fondamentale riconoscere che queste azioni di vandalismo indeboliscono significativamente la portata e la credibilità delle battaglie portate avanti dalla stragrande maggioranza dei cittadini che manifestano in modo pacifico per rivendicare diritti fondamentali e giustizia sociale.

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Violenze spostano attenzione dalle ragioni dei giovani

Gli scontri armati e le violenze fisiche hanno l'effetto collaterale di spostare l'attenzione pubblica dalle ragioni sostanziali e legittime che spingono milioni di giovani a scendere in piazza. Le motivazioni che stanno alla base di questa mobilitazione sono chiare: si richiede un investimento concreto nel futuro, una scuola dignitosa, risorse adeguate per l'istruzione e una lotta seria contro le crescenti disuguaglianze economiche e sociali.

Non si può negare che la politica abbia il dovere istituzionale di ascoltare attentamente le parole di tante ragazze e tanti ragazzi che cercano disperatamente un dialogo. Utilizzare i gruppi violenti come capro espiatorio per nascondere i bisogni profondi che alimentano il malcontento, come sta facendo sistematicamente il Governo, è un errore grave. Questa strategia rischiosa aumenta la distanza tra i giovani, che aspirano a essere ascoltati, e le istituzioni democratiche.

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Offrire una risposta prevalentemente securitaria alle grandi manifestazioni popolari è un modo per evitare di confrontarsi con problemi reali e urgenti che devono affrontare quotidianamente le famiglie italiane, tra cui il caro scuola, il caro affitti e il caro vita. Questi sono temi che dovrebbero rappresentare la priorità assoluta per chi ha la responsabilità di governare il Paese.

Governo propone inasprimento pene e ottavo decreto sicurezza

Invece di affrontare queste questioni, la risposta del governo è stata concentrata sulla proposta di inasprire le pene, introducendo più carcere per i minori e approvando un ottavo Decreto Sicurezza che molti esperti definiscono inutile e controproducente. La proposta di risolvere le problematiche sociali complesse punendo i minori e costruendo più istituti penali, come auspicato dal ministro Nordio, si rivela non solo inutile ma anche dannosa per la società.

Durante i quattro anni di governo Meloni, sono stati prodotti otto decreti sulla sicurezza, ma i dati dimostrano chiaramente la loro inefficacia: non si è registrata alcuna diminuzione dei crimini né delle violenze. Ciò che è invece peggiorato sensibilmente è il trattamento dei detenuti minorenni. A partire dal Decreto Caivano, il numero di giovani detenuti nelle carceri minorili è aumentato del cinquanta per cento.

Giustizia minorile diventa strumento di punizione anziche recupero

Si moltiplicano i segnali di un cambiamento profondo nella funzione della giustizia minorile, che passa dall'essere un'occasione di recupero e rieducazione a un semplice strumento di punizione. Si spendono più risorse in filo spinato e recinzioni che in formazione educativa, e si progettano sezioni minorili all'interno di carceri per adulti, rischiando di tornare indietro rispetto alle politiche precedenti. Il rischio è di trasformare gli istituti per minori in moltiplicatori di violenza e illegalità anziché in luoghi di opportunità educative.

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Cercare di rappresentare i giovani protestanti come pericolosi può aiutare la propaganda governativa ma rischia di scavare un divario pericoloso tra le istituzioni e l'intera generazione giovane. Non dobbiamo guardare ai giovani come eccezioni o tribù, ma come potenziali cittadini da integrare, evitando di etichettarli e adottando un approccio di genitori responsabili piuttosto che di giudici severi.