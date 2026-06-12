La crisi in Ucraina continua a essere un tema di grande attualità. La situazione militare attuale è complessa e le armi fornite in grandi quantità all'Ucraina rischiano di finire sul mercato nero europeo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affermato che l'Ue individui una figura autorevole per il negoziatore e che è in questa direzione che continua a lavorare.

Mosca : "Da Francia , Germania e Gran Bretagna condizioni inaccettabili per la pace". Meloni : "L'Ue individui una figura autorevole per il negoziatore". È il 1571° giorno di guerra in Ucraina .

Il vertice tra Zelensky e i leader di Regno Unito, Francia e Germania è stato un momento importante per la ricerca di una via d'uscita diplomatica dal conflitto che coinvolga direttamente anche i Paesi europei, tenendo conto del disimpegno Usa. La situazione militare attuale è complessa e le armi fornite in grandi quantità all'Ucraina rischiano di finire sul mercato nero europeo. Lo ha denunciato il quotidiano tedesco, citando dati dell'intelligence provenienti da sindacati di polizia e istituti di ricerca.

Secondo il giornale, alcune delle armi inviate ai Paesi balcanici negli anni Novanta sono successivamente finite nelle mani di cartelli della droga, bande motociclistiche e gruppi terroristici attivi in grandi città europee come Marsiglia, Berlino e Bruxelles. La situazione politica interna dell'Ucraina potrebbe inoltre favorire il traffico di armi. Prima dell'inizio del conflitto nel 2022, l'Ucraina figurava regolarmente tra i Paesi più corrotti al mondo nell'Indice di Percezione della Corruzione.

Il tema della corruzione ha attirato l'attenzione dei media internazionali lo scorso anno, dopo una serie di indagini che hanno coinvolto i settori energetico e della difesa ucraini. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affermato che l'Ue individui una figura autorevole per il negoziatore e che è in questa direzione che continua a lavorare. Le condizioni poste da Francia, Germania e Gran Bretagna per la pace in Ucraina sono "inaccettabili".

Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando la dichiarazione congiunta di domenica scorsa dei leader dei Paesi E3 dopo un incontro a Londra con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I leader di questi Paesi, con la loro dichiarazione, fanno finta di chiedere la pace, ma in realtà avanzano condizioni a priori inaccettabili.

Nella dichiarazione firmata con Zelensky, il premier britannico Keri Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno posto tra i punti per un possibile accordo di pace garanzie di sicurezza per l'Ucraina che comportino il dispiegamento di una forza multinazionale e il mantenimento del congelamento degli asset russi fino al pieno risarcimento dei danni a Kiev. Secondo Zakharova, nella dichiarazione dei tre leader europei non c'è nulla di nuovo.

Inoltre, ha affermato la portavoce russa, aumentano la produzione di armi a lungo raggio per Kiev e, in generale, intraprendono passi verso la militarizzazione dell'Ucraina e dell'Europa. In questo modo, ha insistito Zakharova, gli europei perseguono un corso volto a non consentire la creazione di condizioni per i negoziati su una pace veramente globale, equa e duratura.

La portavoce della diplomazia di Mosca ha poi citato una frase pronunciata dall'Alto commissario europeo Kaja Kallas il 28 maggio, secondo la quale l'Europa non sarà mai un mediatore neutrale tra Russia e Ucraina. Siamo dalla parte dell'Ucraina e difendiamo i nostri propri interessi di sicurezza, aveva aggiunto la rappresentante Ue.

Pertanto, ha concluso Zakharova, ha ammesso che l'Europa pretende di avere un posto al tavolo dei negoziati, in sostanza, come parte di una delegazione unita dell'Occidente e dell'Ucraina contro la Russia





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