Il gruppo italiano dell'arredamento di alta gamma ha annunciato l'avvio della procedura di composizione negoziata della crisi e la prosecuzione dell'attività produttiva in due soli stabilimenti.

La crisi Natuzzi entra in una nuova fase. Il gruppo italiano dell'arredamento di alta gamma ha annunciato l'avvio, per 12 mesi, della procedura di composizione negoziata della crisi e la prosecuzione dell'attività produttiva in due soli stabilimenti.

La comunicazione è arrivata oggi, giovedì 11 giugno, durante il nuovo incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicato all'azienda, che ha stabilimenti produttivi in Puglia e Basilicata. Nel corso del tavolo, coordinato dal sottosegretario con delega alle crisi d'impresa, Fausta Bergamotto, Natuzzi ha illustrato alle istituzioni e alle parti sociali la propria situazione di difficoltà economico-finanziaria e industriale, che richiede l'avvio di un percorso di riorganizzazione.

Nel piano illustrato dall'azienda è prevista 'la sospensione delle attività presso Iesce 2 e il fermo temporaneo di Graviscella e allo storicoa partire dal secondo semestre del 2026'. La produzione sarà quindi concentrata nei due siti che resteranno operativi, mentre il gruppo proverà a rimettere in equilibrio conti e organizzazione industriale.

'Il piano di ristrutturazione tenderà al risanamento della posizione finanziaria e al ripristino di un equilibrio economico-operativo sostenibile' spiega l'azienda in una nota. 'Con il tavolo di oggi compiamo un primo passo concreto per accompagnare Natuzzi nella composizione negoziata della crisi, con il pieno sostegno delle istituzioni.

Occorre costruire rapidamente un'intesa tra tutte le parti e utilizzare al meglio l'anno previsto dalla procedura per affrontare criticità che non nascono oggi, ma si trascinano da quasi vent'anni', ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

'Il nostro obiettivo è chiaro: restituire sostenibilità e prospettive di sviluppo a un'eccellenza del Made in Italy e a un presidio produttivo fondamentale per Puglia e Basilicata. Nelle prossime settimane lavoreremo alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa e, prima della pausa estiva, alla definizione di impegni concreti per il rilancio dell'azienda. Il Governo farà fino in fondo la sua parte e chiediamo all'impresa di fare altrettanto', ha concluso il ministro.

La composizione negoziata della crisi è uno strumento pensato per favorire il risanamento delle imprese in difficoltà attraverso un percorso assistito e negoziale con i creditori. Nel caso Natuzzi, il passaggio arriva dopo mesi di confronto con sindacati e istituzioni, tra richieste di tutela dell'occupazione, ammortizzatori sociali e timori per il futuro del distretto del mobile imbottito dell'Alta Murgia. A maggio era stato raggiunto un accordo sulla cassa integrazione straordinaria al 62% fino alla fine del 2026.

L'azienda si era inoltre detta disponibile a stanziare 6 milioni di euro per incentivare l'esodo volontario. Restava però aperto il nodo del piano industriale, in particolare sui volumi produttivi, sugli investimenti e sul destino degli stabilimenti. Ora il confronto proseguirà a stretto giro. Le parti sono state convocate per il prossimo 24 giugno, quando si lavorerà alla definizione di un protocollo operativo.

Natuzzi è uno dei marchi italiani più conosciuti nel settore dei divani e dell'arredamento. La vertenza riguarda un gruppo simbolo del Made in Italy e un presidio produttivo importante per Puglia e Basilicata, dove la filiera del mobile imbottito rappresenta da anni un pezzo rilevante dell'economia locale. La crisi industriale e finanziaria è legata a un contesto di difficoltà che, come ricordato dal ministro Urso, non nasce oggi ma si trascina da quasi vent'anni.

Per questo il nuovo piano viene presentato dall'azienda come un passaggio necessario per tentare il risanamento e riportare il gruppo verso un equilibrio economico-operativo sostenibile





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