La crisi tra Alessio e Debora: Rosanna interviene sui social

La crisi tra Alessio e Debora sembra non essere ancora risolta, nonostante l'intervento di Rosanna sui social. La dama siciliana ha pubblicato una risposta ai rumors, esprimendo il suo dispiacere per la situazione e la sua determinazione a non utilizzare altre persone per ottenere visibilità.

Alessio e, l'origine di questa maretta sarebbe da ritrovare nell'atteggiamento pressante esercitato da Rosanna , dama con la quale Alessio ha avuto un trascorso del per colpa dipersino di notte, tempestando lui di messaggi e videochiamate.

Lei non ci sta e sta valutando se continuare o meno, scrive Pugnaloni. I diretti interessati non sono intervenuti sulla cosa ma, date le ultime mosse social di Debora, intenta a condividere sui social messaggi ambigui, la crisi tra i due non sarebbe ancora rientrati. Ma non solo. Nelle scorse ore anche Rosanna è intervenuta, a modo suo sui social.

La dama siciliana che forse ha patito più di tutti la scelta di Alessio di uscire dal programma con Debora, forte del sentimento che ancora la lega al cavaliere, è intervenuta sui social pubblicando quella che è sembrata una chiara risposta ai rumors. § Mi dispiace deludere qualcuno, ha scritto la Siino, ma la visibilità non la si costruisce cavalcando il mio nome o raccontando versioni inventate solo perché, evidentemente, di altro non si parla.

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La crisi tra Alessio e Debora sembra non essere ancora risolta, nonostante l'intervento di Rosanna sui social. La dama siciliana ha pubblicato una risposta ai rumors, esprimendo il suo dispiacere per la situazione e la sua determinazione a non utilizzare altre persone per ottenere visibilità. La crisi tra i due sembra essere ancora in corso, e non è chiaro se rientrerà presto.

La situazione è complicata, non solo per i due protagonisti, ma anche per le persone coinvolte, come Rosanna, che sembra aver sofferto per la scelta di Alessio di uscire dal programma con Debora. La crisi tra Alessio e Debora sembra essere un esempio di come le relazioni possano essere complicate e difficili da risolvere. La situazione è ancora in evoluzione, e non è chiaro come si risolverà





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