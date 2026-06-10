La cronologia dell'acqua, il potente esordio alla regia di Kristen Stewart a Cannes 2025

Kristen Stewart debutta alla regia con La cronologia dell'acqua, film presentato a Cannes 2025 e ora in sala in Italia. Tratto dal memoir di Lidia Yuknavitch, la pellicola affronta il trauma dell'abuso con un linguaggio visivo franto e claustrofobico, girato in 16mm. Critica all'approccio estetico e alla prova di Imogen Poots.

La carriera di Kristen Stewart è ben nota. Dopo essere stata lanciata con il cinema popolare, che non ha mai del tutto abbandonato, negli anni è diventata sempre più una prediletta dei grandi autori e una affezionata del cinema d'autore.

Ha lavorato con Olivier Assayas, Woody Allen, David Cronenberg, Kelly Reichardt e altri. Vista la sua ricerca artistica, il passaggio dietro la macchina da presa era solo questione di tempo. Ecco quindi La cronologia dell'acqua, film che Stewart ha scritto e diretto, presentato al Festival di Cannes 2025 e ora nelle sale italiane dall'11 giugno con distribuzione Wanted Cinema. L'approccio che la neo-regista sceglie per il suo esordio è programmatico.

La storia è quella di Lidia Yuknavitch, interpretata da Imogene Poots, scrittrice statunitense il cui memoir ha ispirato il film. Racconta la sua vita costellata di piccoli e grandi drammi, scomponendola a brandelli, cercando di farne appunto una cronologia che risale la corrente di dolori talvolta troppo forti per essere focalizzati. Stewart adotta per raccontare il trauma una grammatica di rottura e tormento, fatta di nervosismo interiore, sussurri, irrequietezza dolorosa e verità inconfessabili ad alta voce.

Sceglie il disordine e la perdita di controllo, con inquadrature sporche, feroci, spesso claustrofobiche. C'è una radice di tutti i mali: l'abuso fisico e psicologico che Lidia subisce dal padre, interpretato da Michael Epp. Questa figura rimane l'unico punto fermo, non basta andar via di casa. Nei confronti del padre sarebbe liberatorio praticare il ripudio, ma invece rimane per anni a contaminare l'organismo dall'interno, come una metastasi ancorata alle ossa.

Volti, nomi e comprimari si succedono (Thora Birch, Susannah Flood, Jim Belushi, Tom Sturridge, Earl Cave, Charlie Carrick). Entrano come sferzate a ferire e più raramente a curare il corpo e l'anima di Lidia, che curva, poi dritta, poi di nuovo curva, in quell'occhio del ciclone che Stewart rappresenta come turbinio continuo, tempesta inesauribile e autoalimentata con inconscia vocazione all'autodistruzione. Il film lavora sul malessere e sulle sensazioni. È anche e soprattutto una questione di forma.

La grana pastosa, corrotta dell'immagine gioca un ruolo fondamentale. Il film è girato in 16 millimetri, espediente estetico che evoca la consistenza del ricordo, della memoria, qui materiale infestato da un mostro e fantasma, entità che proietta la sua ombra anche quando non è più in scena. L'estetica sembra essere per Stewart una faccenda narrativa. La divisione in capitoli è quasi un depistaggio che Lidia compie a se stessa, un tentativo faticoso di punteggiatura esistenziale nel caos.

Usa la rarefazione per parlare di una vita rotta, di storture mentali, rapporti impossibili, disfunzionalità. Imogen Poots, molto brava, si presta come anima e carne devastata, alla deriva in un mare mosso senza fari. Questa narrazione in costante deragliamento è anche il tipico umore che da forma di linguaggio rischia di degradare nella ripetitività. C'è un certo impeto sanguigno e encomiabile con cui Stewart dipinge il quadro.

Ma un impeto simile brucia ossigeno in fretta, nonostante la durata superi le due ore. Il modo di tradurre il memoir in cinema sembra quello giusto: afferrare brandelli a mani nude, quelle stesse mani che feriscono, tra impulsi fecondati e abortiti. La prova dello spettatore non è semplice né innocua, rischiando di spazientirlo. Forse è proprio lì il punto





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