La cucina giapponese si fonda sull'equilibrio tra dimensione visiva, gustativa e sensoriale, ricercando ingredienti e tecniche legate a tradizioni secolari e a fermentazioni artigianali a base di soia, riso o pesce. Gli agrumi profumatissimi, le erbe aromatiche, i funghi e le alghe sono diventati parte integrante della gastronomia occidentale. Tra gli ingredienti più rappresentativi della cucina giapponese figurano la salsa di soia, il miso, il katsuobushi e le alghe. Anche i funghi e lo yuzu, l'agrume originario della Cina, occupano un posto centrale nella cultura gastronomica giapponese. I katsuobushi, prodotti dal tonnetto striato attraverso un lungo processo di affumicatura, fermentazione ed essiccazione, sono utilizzati come condimento per riso, verdure, zuppe e salse. La pasta fresca all'uovo, il burro aromatizzato, il Parmigiano Reggiano, il bergamotto e una grattugiata di tonno essiccato sono gli ingredienti che meglio raccontano l'incontro tra tradizione piemontese e sensibilità giapponese.

La cucina giapponese si fonda sull'equilibrio tra dimensione visiva , gustativa e sensoriale, ricercando ingredienti e tecniche legate a tradizioni secolari e a fermentazioni artigianali a base di soia, riso o pesce.

Gli agrumi profumatissimi, le erbe aromatiche, i funghi e le alghe sono diventati parte integrante della gastronomia occidentale. Tra gli ingredienti più rappresentativi della cucina giapponese figurano la salsa di soia, il miso, il katsuobushi e le alghe. Anche i funghi e lo yuzu, l'agrume originario della Cina, occupano un posto centrale nella cultura gastronomica giapponese.

I katsuobushi, prodotti dal tonnetto striato attraverso un lungo processo di affumicatura, fermentazione ed essiccazione, sono utilizzati come condimento per riso, verdure, zuppe e salse. La pasta fresca all'uovo, il burro aromatizzato, il Parmigiano Reggiano, il bergamotto e una grattugiata di tonno essiccato sono gli ingredienti che meglio raccontano l'incontro tra tradizione piemontese e sensibilità giapponese.

La pasta fresca all'uovo, il burro aromatizzato, il Parmigiano Reggiano, il bergamotto e una grattugiata di tonno essiccato sono gli ingredienti che meglio raccontano l'incontro tra tradizione piemontese e sensibilità giapponese. La pasta fresca all'uovo, il burro aromatizzato, il Parmigiano Reggiano, il bergamotto e una grattugiata di tonno essiccato sono gli ingredienti che meglio raccontano l'incontro tra tradizione piemontese e sensibilità giapponese





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