La deputata Michela Vittoria Brambilla è stata inclusa nel registro degli indagati per un'inchiesta della procura di Milano sul programma televisivo 'Dalla parte degli animali' di Rete 4.

La deputata Michela Vittoria Brambilla è stata inclusa nel registro degli indagati per un'inchiesta della procura di Milano sul programma televisivo 'Dalla parte degli animali' di Rete 4 .

Il fascicolo, coordinato dai pubblici ministeri Antonio Pansa e Giancarla Serafini con l'aggiunto Paolo Ielo, riguarderebbe l'ipotesi di false fatturazioni per la trasmissione. Le indagini sono state avviate dopo che sono state eseguite perquisizioni nella sede dell'Ente nazionale cinofilia italiana (Enci) a Milano e presso alcune società di produzione televisiva.

Gli inquirenti sembrano essere concentrati sul meccanismo con cui l'ente cinofilo sponsorizza la trasmissione e sospettano che il flusso di denaro possa partire dall'ente per arrivare alle società di produzione e poi essere girato in parte a Brambilla tramite fatture false. È tuttavia importante notare che queste sono solo ipotesi investigative e non hanno ancora trovato conferma. La procura di Milano sta continuando le indagini e potrebbe emettere nuove notizie in futuro.

È importante ricordare che l'innocenza di Brambilla è ancora presunta fino a quando non sarà provata la sua colpevolezza. Le indagini sono ancora in corso e potrebbero portare a nuove scoperte. È importante seguire le notizie in futuro per avere aggiornamenti su questo caso





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