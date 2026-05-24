La destra estrema cipriota guadagna seggi nelle elezioni parlamentari

La destra estrema cipriota ha guadagnato seggi nelle elezioni parlamentari di domenica, mentre i nuovi arrivati anti-corruzione e gli influencer dei social media hanno conquistato seggi. I partiti che sostengono il presidente in carica Nicos Christodoulides sono stati tra i maggiori sconfitti della serata.

La destra estrema cipriota ha guadagnato seggi nelle elezioni parlamentari di domenica, mentre i nuovi arrivati anti-corruzione e gli influencer dei social media hanno conquistato seggi, secondo i risultati che, secondo gli analisti, avrebbero rimodellato il panorama politico dell'isola.

Poco più di mezzo milione di ciprioti si è recato alle urne domenica per eleggere 56 legislatori, in un'elezione vista come una cartina di tornasole per le tendenze in vista delle elezioni presidenziali di due anni. I partiti che sostengono il presidente in carica Nicos Christodoulides, un centrista che si è candidato come indipendente nel 2023, sono stati tra i maggiori sconfitti della serata.

Con lo spoglio dei voti di domenica, i risultati diffusi dal Ministero degli Interni hanno mostrato che l'ELAM di estrema destra, una propaggine del partito greco vietato Alba Dorata, ha ottenuto circa l'11% dei voti, in crescita rispetto al 6,8% delle ultime elezioni legislative del 2021, collocandosi al terzo posto tra i partiti della legislatura. Si è piazzato dietro i partiti di destra DISY e comunista AKEL, che hanno ottenuto rispettivamente il 27,2% e il 23,8% dei voti, indicando un piccolo calo per DISY e un piccolo aumento per AKEL.

Sebbene il potere esecutivo a Cipro spetti alla presidenza, le perdite tra gli alleati di Christodoulides segnalano che egli potrebbe dover formare nuove alleanze per essere rieletto nel 2028. Tre partiti centristi che sostenevano Christodoulides - Diko, Dipa e EDEK - hanno subito perdite. L'EDEK, un partito socialista prominente nella politica cipriota dal suo establishment nel 1969, e il Dipa hanno fallito nel raggiungere la soglia del 3,6% per entrare in parlamento.

Christodoulides ha detto di rispettare il risultato e di voler collaborare con il nuovo parlamento.

'La cooperazione con il nuovo Parlamento sarà sostanziale, onesta e responsabile istituzionalmente. Il nostro Governo continuerà a lavorare per raggiungere convergenze dove ci sono preoccupazioni comuni, priorità comuni e percezioni pubbliche comuni dell'interesse pubblico', ha detto ai giornalisti. La corruzione e le preoccupazioni relative al costo della vita sono state promineniti nella campagna elettorale.

L'ELAM ha campato contro la migrazione e ha assunto una posizione dura nei confronti delle negoziazioni con i turco-ciprioti sull'isola divisa etnicamente, sostenendo la chiusura dei posti di controllo che collegano le due parti attraverso una zona di demilitarizzazione controllata dalle Nazioni Unite. L'ALMA, un movimento appena formato che si batte per l'accountability e la riforma politica, ha ottenuto la rappresentanza parlamentare per la prima volta con circa il 6% dei voti. Ha escluso qualsiasi collaborazione con l'ELAM in parlamento.

Gli analisti Fiona Mullen e Hubert Faustmann hanno detto che Christodoulides avrebbe probabilmente dovuto affrontare un delicato equilibrio per raccogliere il sostegno dei partiti dominanti nel nuovo parlamento, qualora avesse deciso di ricandidarsi.

'Se non ottiene il sostegno di DISY, necessariamente ha bisogno del sostegno dell'ELAM, formalmente o informalmente, per avere una possibilità di rielezione', ha detto Faustmann. Un altro vincitore della serata è stato il Diretto Democrazia, fondato dall'influencer dei social media e politico esterno Phidias Panayiotou, con il 5,4% dei voti.

Tra i suoi seguaci, è noto soprattutto per aver trascorso settimane esterne le sedi dell'owner di X Elon Musk nel 2023, e per aver infine raggiunto il suo obiettivo di ottenere un abbraccio





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