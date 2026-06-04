La destra italiana si sente esclusa dalla festa della Repubblica

La destra italiana è infuriata per la festa della Repubblica voluta da Sergio Mattarella al Quirinale. Giorgia Meloni, la sorella Arianna e il presidente del Senato Ignazio La Russa hanno condiviso il fastidio per il modo in cui è stata organizzata la serata.

La destra italiana è infuriata per la festa della Repubblica voluta da Sergio Mattarella al Quirinale. Giorgia Meloni , la sorella Arianna e il presidente del Senato Ignazio La Russa hanno condiviso il fastidio per il modo in cui è stata organizzata la serata.

La rabbia della destra non è indirizzata contro il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che viene considerato sempre stato corretto e super partes. La colpa viene affibbiata a chi ha organizzato la serata in piazza del Quirinale, trasmessa in diretta dalla Rai. Chi ha vagliato il copione dello show, i testi degli artisti, la direzione del racconto sul palco è prima di tutto il portavoce di Mattarella, Giovanni Grasso.

E con lui, Maurizio De Giovanni, lo scrittore che ha dato una mano al Colle in questa occasione. Ma tanto è l'astio che nel mirino finisce persino il regista Rai Salvatore Prefetto, che arriva a essere sospettato di amicizie e legami con la sinistra. La destra italiana si sente esclusa dalla narrazione costruita nel corso della serata.

Pensano che gli interventi che si sono succeduti sul palco abbiano raccontato una storia nella quale non è emersa la destra, la sua evoluzione in forza politica moderna, democratica, moderata. Non sono piaciuti nemmeno i nomi degli artisti invitati: troppo 'di sinistra'. Dentro FdI hanno messo in fila i nomi sgraditi. Non c'è solo Paola Cortellesi.

Anche l'attore Luca Zingaretti, fratello dell'ex segretario del Pd Nicola, o il regista e attore teatrale Massimo Popolizio. Ecco, non c'era nessuno dei 'loro', hanno notato: 'È inaccettabile'. E ringhiano, con la stessa veemenza, contro la narrazione che è stata costruita nel corso della serata. Pensano che gli interventi che si sono succeduti sul palco abbiano raccontato una storia nella quale non è emersa la destra, la sua evoluzione in forza politica moderna, democratica, moderata.

Nessuno pretendeva che non si parlasse del male del fascismo, ma dal punto di vista dei vertici di FdI ci si è fermati lì, alla lotta contro la dittatura di Mussolini, saltando poi a piè pari fino alla stagione delle stragi e dell'eversione nera negli anni Settanta. E da lì, più nulla. Sull'altro fronte sono state citate invece le partigiane Irma Bandiera, Tina Anselmi, Nilde Iotti e Teresa Mattei, poi diventate 'madri costituenti'.

Zingaretti ha ricordato il leader della Dc Aldo Moro. Si è reso omaggio al leader del Pci, Enrico Berlinguer. La destra, in platea, si è sentita esclusa. Alla sgradita vicinanza culturale degli artisti invitati e ai mancati riferimenti storici del partito, si aggiunge - per i vertici di Fratelli d'Italia - il sospetto che ci sia stato un obiettivo politico anche nella selezione dei temi affrontati.

Non è andato giù il modo in cui è stata presentata la questione migratoria: lo sguardo che dovrebbe essere benevolente nei confronti di chi arriva oggi, perché un tempo a partire eravamo noi





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