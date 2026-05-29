La dichiarazione di Netanyahu sull'estensione del controllo israeliano a Gaza

La dichiarazione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che il suo paese estenderà il proprio controllo nella Striscia di Gaza è stata definita da Hamas come un'escalation pericolosa.

La dichiarazione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che il suo paese estenderà il proprio controllo nella Striscia di Gaza è stata definita da Hamas come un'escalation pericolosa.

I residenti della Palestina territorio hanno espresso preoccupazione per il piano. Secondo un accordo di tregua raggiunto nel mese di ottobre, l'esercito israeliano doveva rimanere in controllo del 53% della Striscia di Gaza, ma Netanyahu ha dichiarato di voler estendere tale area all'80% senza fornire dettagli o un calendario. Il gruppo militante palestinese ha descritto i commenti di Netanyahu come un piano per la pulizia etnica e la forzata rimozione dei palestinesi.

"Qualsiasi tentativo di imporre una nuova realtà di occupazione a Gaza è null e illegittimo", ha detto Ismail al-Thawabta, capo dell'ufficio stampa del governo di Gaza. Ha aggiunto che la dichiarazione di Netanyahu rappresenta un'escalation pericolosa. Dall'ottobre scorso, più di otto mesi di tregua non hanno risolto l'underlying conflitto nella Striscia di Gaza, con continui attacchi israeliani, poca assistenza ai civili e il rischio di nuove violenze.

Israele ha già esteso il proprio controllo nella Striscia di Gaza dal 53% dietro la cosiddetta "linea gialla" mappata nell'accordo di tregua a circa il 64%, con un'area che ha designato come area di controllo in mappe condivise con i gruppi di aiuto. Qualsiasi ulteriore riduzione dello spazio disponibile per i più di 2 milioni di residenti della Striscia di Gaza, che sono per lo più stipati in tende nel piccolo territorio palestinese, rischia di aggravare le condizioni già disperate nella regione.

L'accordo del 2023 firmato dal presidente statunitense Donald Trump ha stabilito un Comitato di Pace per sovraintendere una tregua in fasi, ratificato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tuttavia, molte delle aree più difficili di disputa, tra cui la disarmificazione di Hamas, un completo ritiro israeliano e la composizione di un governo di Gaza, sono state rimandate a una fase successiva. I negoziatori del Comitato di Pace hanno parlato con entrambe le parti sull'argomento della disarmificazione.

Israele e Hamas si sono ripetutamente accusati di violare la tregua. Gli attacchi aerei israeliani nella Striscia di Gaza hanno ucciso più di 900 palestinesi dalla fine della tregua, mentre gli attacchi militanti palestinesi hanno ucciso quattro soldati israeliani. L'esercito israeliano e l'ufficio del primo ministro non hanno risposto immediatamente a una richiesta di Reuters per ulteriori informazioni e commenti sulla dichiarazione di Netanyahu. Un portavoce del Comitato di Pace ha detto che non avrebbe commentato sulla dichiarazione di Netanyahu.

Le cancellerie degli stati membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il Regno Unito e la Francia, non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. Un portavoce della cancelleria tedesca ha detto che la Germania è preoccupata per i piani israeliani di prendere più di Gaza e si oppone a una divisione permanente del territorio palestinese.

Di fronte alle elezioni di quest'anno e sotto pressione per il fallimento di Israele a raggiungere i suoi obiettivi strategici nelle guerre in Iran e Libano, Netanyahu potrebbe essere cercando di rafforzare la sua posizione tra i votanti.

"È determinato a sembrare duro di fronte all'elettorato e viene incolpato dai suoi oppositori per aver combattuto questa guerra sette-fronte, ma non aver vinto nessuna delle guerre", ha detto Max Rodenbeck, direttore del progetto Israele-Palestina presso l'International Crisis Group. "A meno che non ci sia un qualche tipo di contrattacco dall'amministrazione Trump, davvero rischia di tornare a qualcosa di molto sanguinoso", ha aggiunto, puntando a modi in cui Israele sta rafforzando la pressione su Hamas, compresi i continui restrizioni di aiuto a Gaza e gli attacchi mirati a figure di Hamas.

Per le persone all'interno di Gaza, dove quasi tutta la popolazione ha dovuto fuggire dalle case durante la guerra e con la maggior parte ancora vivente in tende o rifugi temporanei, la prospettiva di maggiore pressione militare israeliana è allarmante.

"Non vediamo alcuna tregua o niente e continuano ad avanzare oltre la linea gialla. Per quanto tempo il mondo resterà in silenzio?

" ha detto Mohammed al-Jundi, un uomo sfollato a Gaza City. In Israele, un ritorno a una pressione militare più dura è visto dai fautori della sicurezza come l'unica via per forzare Hamas a disarmarsi e raggiungere un accordo a lungo termine





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