La dieta norvegese ai Mondiali 2026: 6mila arance, 116 chili di formaggio e 300 di pesce nel menù del ritiro

La nazionale norvegese ha pianificato il menù per i Mondiali 2026 negli Stati Uniti con l'aiuto di tre chef stellati. Oltre 6000 arance, 116 kg di brunost e 300 kg di pesce per garantire sapori di casa e alta qualità nutrizionale ai calciatori, nonostante le alte temperature previste a Greensboro.

La nazionale norvegese di calcio ha definito il menù per il ritiro ai Mondiali 2026 che si terranno negli Stati Uniti. Il piano alimentare è stato studiato da tre chef di fama internazionale: Christian Karlsson, Aron Espeland ed Eirik Tufte.

L'obiettivo è garantire ai calciatori, tra cui Erling Haaland, i sapori della cucina norvegese anche lontano da casa, utilizzando materie prime di alta qualità provenienti direttamente dalla Norvegia. La base logistica sarà a Greensboro, nella Carolina del Nord, dove le temperature potrebbero superare i 35 gradi. Il menù prevede quattro buffet quotidiani con riso, pasta e patate come alimenti fissi. Per la cena sono previsti pesce, pollo, tacos e tagli di carne.

I numeri sono impressionanti: oltre seimila arance, per circa 15 litri di succo fresco al giorno, 116 chili di brunost, il tipico formaggio bruno norvegese, e 300 chilogrammi di pesce, tra cui salmone e dentice. La filosofia degli chef è offrire cibo buono, semplice e familiare, adatto a rigenerare i giocatori dopo gli allenamenti in condizioni di caldo estremo.

Aron Espeland, oro olimpico con la nazionale di cucina nel 2020, ha sottolineato che servire le migliori materie prime norvegesi è una questione di orgoglio per il Paese. Il manager Eirik Tufte gestisce il pluripremiato ristorante Cru di Oslo. Christian Karlsson vanta una lunga esperienza con la nazionale, risalente agli anni '90 ai tempi di Ståle Solbakken.

Karlsson ha ricordato le difficoltà dei primi tornei internazionali, come nel 1998 in Romania, quando la dieta era molto più limitata e con pochi ingredienti familiari. Rispetto a allora, il salto di qualità per il Mondiale 2026 è notevole, con un'accurata pianificazione iniziata nel novembre 2025. I pasti non includono cibi pesanti o caldi, per non aggravare il disagio del caldo. L'approccio mira a coniugare nutrizione, gusto e conforto psicologico, mantenendo un legame con le tradizioni culinarie nazionali.

La scelta di ingredienti come il brunost e le arance fresche riflette l'intento di fornire energia e sapori riconoscibili. Il progetto dimostra l'importanza crescente attribuita alla cucina nelle spedizioni delle nazionali di calcio, considerata parte integrante della preparazione atletica e del benessere generale della squadra





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