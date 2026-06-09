La difesa dei principi costituzionali nell'era degli algoritmi

L'Associazione Civita di Roma ha ospitato un importante evento di discussione sul tema della difesa dei principi costituzionali nell'era degli algoritmi. L'iniziativa ha riunito esperti e personalità del mondo accademico, giornalistico e delle relazioni internazionali per affrontare questo tema sempre più urgente.

L'Associazione Civita di Roma ha ospitato un importante evento di discussione sul tema della difesa dei principi costituzionali nell' era degli algoritmi . L'iniziativa, organizzata da Windtre in collaborazione con Italian Politics e Fondazione Italia Digitale, ha riunito esperti e personalità del mondo accademico, giornalistico e delle relazioni internazionali per affrontare questo tema sempre più urgente.

La discussione ha coinvolto Alfonso Celotto, Costituzionalista dell'Università Roma Tre, Maura Gancitano, filosofa e cofondatrice di Tlon, Riccardo Luna, giornalista del Corriere della Sera, e Nicoletta Pirozzi, Capo Programma Europa dell'IAI - Istituto Affari Internazionali. Il tema della discussione è stato come si difendono i principi costituzionali nell'era degli algoritmi, in un contesto in cui la democrazia affronta una nuova frontiera: quella digitale.

Le fake news, la hate speech, l'intelligenza artificiale e gli algoritmi opachi non sono più solo temi tecnologici, ma incidono sulla libertà di scelta dei cittadini, sulla fiducia nelle istituzioni e sulla qualità della partecipazione democratica. I dati più recenti confermano che l'informazione, la partecipazione e l'accesso ai servizi passano sempre più dallo spazio digitale.

Tuttavia, l'accesso ai diritti online non è ancora uguale per tutti, e solo il 54,3% delle persone tra 16 e 74 anni ha competenze digitali almeno di base. Sul fronte dell'informazione, due italiani su tre verificano almeno qualche volta la veridicità delle notizie diffuse dai media principali. La Costituzione è uno strumento vivo che deve continuare a orientare le scelte del Paese anche nel digitale.

Oggi la cittadinanza, l'informazione e la partecipazione passano sempre più dalla rete, e serve un confronto aperto tra istituzioni, imprese, accademia e società civile per costruire un ecosistema digitale più sicuro, inclusivo e responsabile





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