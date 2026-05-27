La difesa di Andrea Sempio mette in discussione la ricostruzione della Procura sul delitto di Garlasco

La difesa di Andrea Sempio ha presentato una relazione tecnica che mette in discussione la ricostruzione della Procura sul delitto di Garlasco. La relazione propone una ricostruzione alternativa della scena del crimine che è stata presentata come una possibile spiegazione.

La difesa di Andrea Sempio ha presentato una relazione tecnica che mette in discussione la ricostruzione della Procura sul delitto di Garlasco . Secondo la relazione, la scena del crimine non è compatibile con le prove e la ricostruzione alternativa proposta dal consulente è stata presentata come una possibile spiegazione.

La difesa sostiene che il segno non presenta caratteristiche sufficienti per essere attribuito ad Andrea Sempio e che non risulterebbe riconducibile ad lui in base alle tracce analizzate. La ricostruzione alternativa proposta dal consulente descrive un'ipotesi in cui l'aggressore uscito dal vano scale si sarebbe diretto verso il bagno per verificare la presenza di tracce sulla propria persona e procedere a una sommaria detersione.

Lì avrebbe usato un asciugamano per pulire le mani e, con ogni probabilità, per avvolgere l'arma, così da evitare ulteriori gocciolamenti durante gli spostamenti. La difesa sostiene che non vengono oggettivamente dimostrate operazioni di lavaggio nel lavandino, mancando elementi come gocciolamenti o reazioni al luminol nel sifone. L'accesso successivo alla cucina viene interpretato come funzionale alla ricerca di un contenitore per occultare arma e asciugamano. Completata tale messa in sicurezza, l'omicida si sarebbe allontanato dalla porta d'ingresso principale.

La difesa sostiene che la ricostruzione alternativa proposta dal consulente è una possibile spiegazione della scena del crimine e che non risulterebbe riconducibile ad Andrea Sempio in base alle tracce analizzate





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