La difficile scelta di un figlio: abbandonare carriera e casa per assistere la madre anziana in Spagna dopo la Brexit

Un uomo britannico vende la sua casa nel Regno Unito e si trasferisce in Spagna per diventare assistente a tempo pieno della madre anziana bisognosa di cure, costretto dalle restrizioni migratorie post-Brexit. Il caso evidenzia le sfide migratorie e di assistenza per i pensionati britannici all'estero e le lacune dell'accordo di recesso.

Daniel Northover ha lasciato la sua casa a Liverpool questo mese, in occasione del decimo anniversario del referendum sulla Brexit , per trasferirsi a vivere con la madre ottantenne nella cittadina di Turre, in Andalusia.

Dopo la morte del patrigno lo scorso anno, Daniel, 53 anni, si è alternato con la sorella nei viaggi in Spagna per prendersi cura di Carole, la madre, che a seguito di diversi ictus non è più in grado di cucinare, pulire o vestirsi da sola. Tuttavia, con le norme che consentono ai non cittadini UE di rimanere nel continente solo 90 giorni ogni 180 senza visto, questa situazione è diventata insostenibile.

Northover, project manager per consigli locali e onlus, non ha soddisfatto i requisiti per un visto lavorativo. I visti per assistere un familiare a carico sono disponibili solo se è il cittadino britannico a necessitate delle cure, non il familiare.

Un alto funzionario della Commissione Europea ha spiegato che i casi in cui l'assenza di un familiare assistente costringerebbe l'anziano beneficiario dell'Accordo di Ritiro a lasciare lo Stato ospitante vengono valutati caso per caso, altrimenti si applicano le norme migratorie generali. Non avendo altra scelta, Daniel e il suo partner hanno venduto la loro casa per raccogliere i fondi necessari per un cosiddetto visto 'non-lucrativo', che vieta qualsiasi attività lavorativa, per diventare assistenti a tempo pieno.

'Il modo in cui è stato scritto l'accordo di recesso significa che abbiamo dovuto abbandonare le nostre vite e carriere', ha detto Northover. 'L'accordo era terribile. Non ci hanno pensato', ha aggiunto Carole, agitando il pugno con rabbia mentre sedeva sulla sedia a rotelle al sole spagnolo accanto al figlio. La situazione di Northover rispecchia quella di decine di migliaia di famiglie di pensionati britannici in Spagna che cercano disperatamente un modo per assistere i genitori anziani all'estero.

Il referendum del 23 giugno 2016 ha visto il 52% dei votanti optare per l'uscita dall'Unione Europea dopo più di quattro decenni di membership, ponendo fine al diritto automatico dei britannici di vivere e lavorare senza restrizioni negli Stati membri dell'UE. La popolazione britannica residente in Spagna, la più numerosa dell'UE con circa 266.000 persone secondo le statistiche ufficiali, sta invecchiando rapidamente.

I dati spagnoli mostrano che il numero di over-75 è cresciuto da 36.000 nel luglio 2016 a oltre 51.000 all'inizio dello scorso anno.

'Questo è un problema ricorrente che non andrà via', ha detto Sally Myburgh, residente britannica a Malaga che gestisce un gruppo Facebook dedicato a consigli per navigare la Spagna post-Brexit. 'L'atteggiamento è che dovrebbero tornare in Inghilterra... ma queste persone sono alla fine della loro vita', ha affermato riguardo ai pensionati. 'Questa è la loro casa'. I dati ufficiali indicano che il numero di britannici che vivono in Spagna è rimasto in gran parte stabile dal voto sulla Brexit.

Circa un terzo di loro sono pensionati e molti abitano in villaggi e città lungo le coste della Costa Blanca e della Costa del Sol. Il sistema di assistenza sociale spagnolo fornisce cure domiciliari ai cittadini e residenti infermi, ma questo servizio è limitato a 94 ore al mese per coloro che sono classificati come affetti da 'perdita totale di autonomia' - circa 3 ore al giorno.

Tornare nel Regno Unito è una prospettiva scoraggiante e irrealistica per coloro che hanno trascorso decenni in Spagna e non hanno comunità o proprietà a cui tornare, secondo Neal Anderson, un assistente sociale dell'ente di beneficenza 'Help at Home Costa Blanca' che supporta gli anziani britannici nella zona.

'Mia madre ha 80 anni. Un grande sconvolgimento è distressante. Strapparla via per portarla in un posto che non conosce, con persone che non conosce... potrebbe ucciderla', ha detto Northover, aggiungendo di temere che anche se sopravvivesse al trasloco, la registrazione nel sovraccarico sistema di assistenza sociale britannico richiederebbe mesi.

'Non riesco a immaginare di vivere ora... amo la Spagna... Questa è casa', ha detto Carole, che ha votato per rimanere nell'UE. 'Tutti mi conoscono qui.





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