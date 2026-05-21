La dignità umana e il rifiuto del fanatismo: una riflessione sulla dismisura del potere

Un'analisi critica degli eventi di Ashdod e del ruolo della dismisura come strumento di potere politico. L'articolo esamina come il fanatismo rappresenti una minaccia universale e come i principi di dignità umana, libertà e fratellanza rimangono gli antidoti più efficaci contro l'estremismo in tutte le sue forme.

La vergogna e l'indignazione internazionale per gli eventi del 20 maggio non riguardano esclusivamente Israele, gli ebrei o l'Occidente, ma rappresentano una questione che dovrebbe toccare la coscienza di ogni essere umano sulla Terra.

La dignità umana è un principio universale che non ammette eccezioni: nessuno dovrebbe essere deriso, umiliato o esposto pubblicamente quando privato della propria libertà, indipendentemente dalle circostanze che hanno portato a tale privazione. Questo è un principio fondamentale che trascende ogni confine geografico, religioso e politico.

Gli eventi accaduti al porto di Ashdod, dove persone arrestate su imbarcazioni in acque internazionali sono state esibite in una scena che ha dell'inverosimile, rappresentano una trasformazione della realtà in uno spettacolo grottesco orchestrato dal ministro della Sicurezza interna israeliano. I prigionieri, in quella messa in scena orchestrata per motivi politici e di consenso pubblico, non erano più considerati esseri umani dotati di dignità, ma corpi oggettificati, inginocchiati, senza volto, esibiti come trofei di guerra o successi politici.

Le loro facce toccavano il pavimento, mostrando solo spalle, natiche e piante dei piedi: una umiliazione sistematica trasformata in performance pubblica. L'universo politico del ministro Ben Gvir è effettivamente un teatro permanente dove la politica si trasforma in una iperperformance continua di cui lui rimane l'assoluto protagonista. Questo non è un fenomeno isolato, ma rispecchia una strategia più ampia di utilizzo della performance politica come strumento di potere e di manipolazione dell'opinione pubblica.

È necessario comprendre che gli ebrei e gli israeliani, come qualsiasi altro popolo sulla Terra, non rappresentano un'eccezione all'umanità, ma sono esattamente come tutti gli altri esseri umani. Tra loro esistono persone giuste e ingiuste, intelligenti e stupide, coraggiose e vili. Non costituiscono una categoria monolitica o omogenea, ma rispecchiano la varietà e la complessità della natura umana in tutte le sue manifestazioni.

Come in ogni società umana, anche in Israele esistono integralisti, fondamentalisti e fanatici, esattamente come esistono fanatici e integralisti cristiani, musulmani, buddhisti, indù e atei. La presenza di estremisti non è caratteristica di una particolare religione o cultura, ma rappresenta un fenomeno universale che attraversa tutte le civiltà e tutte le epoche storiche. In questo momento storico specifico, il potere politico in Israele è detenuto da figure che incarnano il fanatismo e l'integralismo.

La responsabilità primaria di questa situazione ricade sul primo ministro Benjamin Netanyahu, il quale ha scelto deliberatamente di concedere legittimità politica a Ben Gvir, nominandolo a un ruolo chiave nell'esecutivo governativo. Questa decisione ha avuto conseguenze significative sulla direzione e sulla natura della politica israeliana. È opportuno fare riferimento a un capolavoro filosofico di Albert Camus, il quale introduceva la categoria concettuale di 'dismisura' come strumento attraverso il quale il potere viene esercitato e amplificato.

Ben Gvir è stato un alleato utile nella strategia della dismisura come mezzo per consolidare e ampliare il potere di Netanyahu. La dismisura rappresenta l'assenza di limite, di proporzione, di equilibrio: è l'eccesso utilizzato come strumento di controllo politico e sociale. Il fanatico e il fondamentalista vivono in un universo mentale dove la parola 'due' non esiste, dove non c'è spazio per alcuna forma di pluralità, dialogo o convivenza.

Nel loro mondo esiste solo l'uno: loro stessi e eventualmente il gruppo ristretto di appartenenza da cui vengono automaticamente esclusi i cosiddetti traditori o coloro che non condividono interamente la loro visione ideologica. Nel contesto del paese che abitano e del conflitto in cui sono coinvolti, non c'è posto per la pluralità: gli altri sono nemici oppure complici dei nemici. Non esiste una via di mezzo, non c'è spazio per la negoziazione, il compromesso o il dialogo costruttivo.

Questo modo di pensare dicotomico rappresenta una delle caratteristiche principali del pensiero estremista. Ben Gvir riguarda tutta l'umanità perché i fanatici e i fondamentalisti stimolano emulazione reciproca in ogni luogo della Terra e fra varie fedi e credi religiosi e laici. Il fanatismo è contagioso: la sua presenza in un contesto ispira e alimenta l'insorgenza di fanatismo in altri contesti. È una dinamica circolare dove l'estremismo di una parte legittima e alimenta l'estremismo dell'altra parte.

Al riguardo è estremamente consigliato consultare il libro di Amos Oz dove viene sviluppata questa riflessione cruciale. Il mondo non è diviso secondo linee di nazioni, credi religiosi, appartenenze di nascita, ma è diviso secondo una frattura più profonda: quella tra coloro che lottano per libertà, uguaglianza e fratellanza e coloro che invece propagano suprematismi di ogni sorta, siano essi suprematismi razziali, religiosi, nazionali o di qualsiasi altra natura.

Questa divisione attraversa tutti i popoli, tutte le nazioni, tutte le religioni. Marek Edelman, una figura di grande importanza storica e morale, soleva affermare una verità profonda: l'odio è facile, richiede poco sforzo e nessuna riflessione; l'amore invece costa fatica, richiede impegno costante e consapevolezza. Nonostante le difficoltà intrinseche, Edelman sosteneva che fosse comunque preferibile 'camminare sul lato assolato della strada', cioè scegliere la via della speranza, della solidarietà e della dignità umana.

Albert Camus ha scritto parole di straordinaria bellezza e profondità: 'Al meriggio del pensiero l'uomo in rivolta rifiuta la divinità per dividere la lotta e la sorte comune'. Questo suggerisce che l'impegno per la giustizia e l'uguaglianza rappresenta un atto di rivolta spirituale contro ogni forma di oppressione. Camus continuava affermando: 'Nella luce, il mondo resta il nostro primo e ultimo amore'.

Questa affermazione rappresenta un appello a mantenere viva la capacità di amare il mondo nonostante le sue ingiustizie e i suoi orrori. Il ministro israeliano, che Netanyahu ha deliberatamente utilizzato per implementare una politica basata sulla dismisura e sull'eccesso, rappresenta una questione che riguarda tutta l'umanità. Il motivo è semplice ma cruciale: il fanatismo ispira e nutre altro fanatismo, in un ciclo apparentemente infinito di violenza e estremismo reciproco.

L'antidoto a questa dinamica dannosa si trova negli insegnamenti di Camus e Oz: nel riconoscimento della dignità umana universale, nella scelta consapevole di camminare verso la luce anziché verso l'oscurità, nel rifiuto del fanatismo in tutte le sue forme e manifestazioni, e nell'impegno quotidiano per costruire un mondo basato sulla libertà, l'uguaglianza e il rispetto reciproco tra tutti gli esseri umani





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