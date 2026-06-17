La dipendenza di Elon Musk e della SpaceX dal governo statunitense

Elon Musk e la sua azienda SpaceX sono profondamente legati al governo statunitense, sia per i contratti che per le agevolazioni. La dipendenza di Musk e della SpaceX dal governo potrebbe compromettere la sua posizione di fornitore delle forze armate e la sua capacità di operare in modo indipendente.

Elon Musk durante la campagna elettorale di Donald Trump per le ultime presidenziali. Butler (Pennsylvania), Stati Uniti, 5 ottobre 2024. Molti credono che Elon Musk sia un libertario, ma in realtà non ha mai aderito ai principi fondamentali del libertarismo.

La sua attenzione si concentra sul raggiungimento di obiettivi a cui vorrebbe che fossero dedicate tutte le energie e tutte le risorse globali. Musk non ha mai avuto un atteggiamento di rifiuto verso lo stato, ma piuttosto un desiderio di riformarlo radicalmente. Tra l'altro, fin dalle sue prime iniziative imprenditoriali, Musk si è sempre affidato al sostegno del governo, sotto forma di agevolazioni e soprattutto di contratti.

Questa tendenza è emersa già nel suo primo progetto, Zip2, un archivio digitale delle attività commerciali che dipendeva dai dati satellitari forniti da una struttura appena allestita dall'esercito statunitense. PayPal, che è all'origine della fortuna economica di Musk, inizialmente poteva funzionare solo perché trasferiva denaro tra conti privati coperti dall'assicurazione federale sui depositi.

Perfino quando era solo uno stagista alla Bank of Nova Scotia, Musk invitava i suoi superiori a investire nei cosiddetti Brady bond (titoli di stato latinoamericani garantiti dalle obbligazioni del tesoro statunitense) sottolineando che erano 'coperti dallo zio Sam'. Il legame più evidente tra Musk e il governo di Washington è sempre stato quello che riguarda la SpaceX, l'azienda fondata nel 2002 che è stata appena quotata in borsa nella storia del mercato azionario.

La SpaceX è nata quando ha cominciato a imporsi la cosiddetta 'dottrina Rumsfeld', secondo cui la burocrazia del dipartimento della difesa era un residuato ingombrante della guerra fredda da sostituire con i metodi più agili e dirompenti della Silicon valley. La strategia usata per la guerra globale contro il terrorismo si basava su una rete di satelliti piccoli e facilmente manovrabili per coordinare forze speciali estremamente mobili e guidare i missili verso i bersagli.

La SpaceX era appena entrata nel settore dei razzi spaziali e diventò un fornitore essenziale dell'amministrazione statunitense per la messa in orbita di questi satelliti. Nel 2014 Musk scatenò una battaglia legale contro il governo per prendere il posto di un vecchio fornitore, ma soprattutto per rafforzare il legame tra la sua azienda e l'apparato statale. La Palantir avrebbe seguito la stessa logica nel 2016. Nei suoi primi anni di vita, la SpaceX dipendeva quasi interamente dai contratti col governo.

Nel corso del tempo questo legame si è allentato, soprattutto dopo il lancio del servizio di connessione satellitare Starlink, nel 2020. Oggi i satelliti della Starlink in orbita sono quasi diecimila, circa il 70 per cento del totale. Questa divisione della SpaceX ha prodotto grandi guadagni, grazie a dodici milioni di utenti, e l'anno scorso ha rappresentato l'unico settore dell'azienda in grado di fare profitti.

Il lancio di razzi, anche se ha ottenuto importanti successi, è rimasto estremamente costoso e ha prodotto perdite operative per 657 milioni di dollari, mentre il ramo specializzato nell'intelligenza artificiale, quello che comprende la xAi e Grok, ha bruciato risorse a un ritmo spaventoso, perdendo più di sei miliardi di dollari. Come possiamo misurare la dipendenza attuale di Musk e della SpaceX dal governo statunitense?

Il fatto che il miliardario sia ormai associato indissolubilmente al 'make America great again' crea un rischio considerevole per le sue attività. La scelta della partigianeria invece della flessibilità è in forte contrasto con l'aspetto più efficace del modello imprenditoriale seguito da Musk fino a qualche anno fa.

Quando ha costruito un gigantesco stabilimento a Shanghai e un altro nel Brandeburgo, Musk è riuscito ad accontentare la Cina e la Germania senza che la propria posizione politica avesse un peso eccessivo. Ora che Musk è identificato largamente con il movimento Maga, la sua identità politica potrebbe compromettere la sua posizione di fornitore delle forze armate in tre modi diversi. Il primo riguarda la politica interna statunitense, il secondo la politica estera e il terzo la percezione pubblica.

La dipendenza di Musk e della SpaceX dal governo statunitense è un tema complesso e multifaceto che richiede una valutazione attenta e un'analisi approfondita





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elon Musk Spacex Governo Statunitense Dipendenza Contratti Agevolazioni Politica Interna Politica Estera Percezione Pubblica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SpaceX, l'opzione da 60 miliardi sulla startup Cursor: perché a Musk interessa così tantoCon l'Ipo nel filing Sec emerge un'operazione nascosta: SpaceX ha 30 giorni per comprare Cursor, lo strumento AI più usato dai programmatori al mondo, oppure pagare 10 miliardi di penale.

Read more »

Elon Musk e la sua dipendenza dal governo statunitenseElon Musk è una figura controversa, noto per la sua visione futuristica e la sua capacità di innovare. Tuttavia, la sua dipendenza dal governo statunitense potrebbe essere un problema per la sua azienda e la sua posizione politica.

Read more »

SpaceX rileva la società di AI Cursor per 60 mld $Dopo la Ipo dei record prosegue il progetto di diversificazione del gruppo spaziale di Elon Musk

Read more »

SpaceX, doppio sorpasso su Amazon e MicrosoftTre giorni consecutivi di rialzi hanno portato il titolo di SpaceX da 135 dollari (il prezzo di collocamento) a oltre 210 dollari ad azione, rendendo il gruppo aerospaziale di Elon Musk la quinta...

Read more »