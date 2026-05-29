La diplomazia iraniana afferma che non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo con gli Stati Uniti, riferiscono i media statali iraniani. Donald Trump ha detto di aver preso una decisione finale sull'Iran nella Situation Room.

La diplomazia iraniana afferma che non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo con gli Stati Uniti , riferiscono i media statali iraniani. Donald Trump ha detto di aver preso una decisione finale sull'Iran nella Situation Room .

L'Iran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto, senza pedaggi, per il traffico marittimo senza restrizioni, in entrambe le direzioni. Tutte le mine, se ce ne sono, verranno eliminate. L'Iran completerà l'immediata rimozione e/o detonazione di tutte le mine rimaste, che non saranno molte.

L'agenzia di stampa Tasnim, affiliata al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, ha citato una fonte informata secondo la quale il testo di un possibile memorandum d'intesa tra Teheran e Washington non è ancora stato finalizzato. La fonte ha affermato che le versioni pubblicate finora erano inesatte. La fonte ha inoltre affermato che il testo del possibile memorandum d'intesa tra gli Stati Uniti e la Repubblica islamica è cambiato diverse volte negli ultimi giorni.

L'Idf ha riferito che indagherà su un incidente in cui le truppe hanno sparato contro un aereo civile sopra la Cisgiordania la scorsa notte, scambiandolo per un drone. Ebrahim Rezaei, portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, ha affermato che la gestione dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale. Il presidente Donald Trump era l'unica persona che non vuole accettare la realtà.

Di tanto in tanto manda il suo esercito ad aprire lo stretto. Arrivano, vengono sconfitti e tornano indietro. Il Comando centrale militare Usa (Centcom) ha contestato e definito falso quanto riportato dalla tv di Stato iraniana, secondo cui le forze di Teheran avrebbero abbattuto un velivolo americano nei pressi di Bushehr. Gli Usa e l'Iran hanno compiuto buoni progressi sull'estensione del cessate il fuoco, ma il presidente Donald Trump non è ancora pronto ad approvare l'accordo





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