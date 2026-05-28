La direttiva europea sulla trasparenza retributiva: cosa cambia per le aziende

La direttiva europea numero 970 del maggio 2023 prevede che qualsiasi offerta di lavoro debba mostrare in chiaro la retribuzione prima della fase di colloquio. Gli Stati membri dovranno recepirla entro il 30 giugno prossimo.

L'intervista a Zerocalcare: 'Il posto fisso? Ci penso tutti i giorni. Oggi, a 40 anni, abbiamo bisogno dei genitori per accendere un mutuo'. La direttiva europea numero 970 del maggio 2023 prevede che qualsiasi offerta di lavoro debba mostrare in chiaro la retribuzione prima della fase di colloquio.

Gli Stati membri dovranno recepirla entro il 30 giugno prossimo. La normativa europea sulla trasparenza retributiva ha l'obiettivo di azzerare il divario salariale di genere e garantire la parità di retribuzione per un lavoro uguale o di pari valore. Secondo questa norma, i datori di lavoro devono indicare il livello retributivo iniziale o la 'forchetta' di stipendio negli annunci di lavoro o comunque prima del colloquio.

In vista della scadenza sul recepimento della direttiva, il 30 aprile scorso in Italia il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo che obbliga le aziende a comunicare al candidato le informazioni salariali prima del colloquio. Finora l'Italia è, insieme alla Slovacchia, l'unico Paese Ue ad aver completato l'iter di recepimento della direttiva. Un'applicazione parziale è stata prevista in Polonia e in Belgio, mentre nei restanti Stati membri i Parlamenti sono ancora in fase di elaborazione delle norme attuative.

Tra le nuove regole spicca il divieto di chiedere al candidato quanto guadagnava per la posizione precedente. Un aspetto ulteriore riguarda la trasparenza sui criteri applicati per la progressione retributiva: le aziende sono tenute a chiarire quali componenti sono state prese in considerazione per giustificare un aumento di stipendio, ad eccezione di motivi personali, temporanei o discrezionali.

Per un'azienda italiana rimane l'esenzione dall'obbligo di giustificare l'applicazione dei superminimi, ovvero la quota aggiuntiva sui tabellari del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) riconosciuta al singolo dipendente per particolari meriti o responsabilità. Secondo una ricerca di Indeed hiring lab, per il momento in Italia circa tre aziende su dieci (36%) riportano nell'annuncio la retribuzione prevista per la posizione aperta.

Si tratta di un avanzamento a doppia cifra rispetto al dato di inizio 2025, quando solo il 20% delle compagnie del settore privato mostravano questa informazione. L'analisi condotta dal dipartimento di ricerca economica della piattaforma evidenzia una distanza tra le principali economie europee. Con il 12% degli annunci che indicano lo stipendio la Germania si colloca all'ultimo posto in classifica, dietro alla Spagna (17%).

Rispetto all'Italia la norma sulla trasparenza salariale è osservata in modo più netto dalle aziende con sede in Irlanda, Francia e Paesi Bassi, con percentuali tra il 39 e il 48%. Fuori dall'Unione europea, e quindi dalla direttiva comunitaria, svetta il Regno Unito: qui oltre la metà delle aziende, il 56%, riporta sul sito o sui canali social ufficiali la retribuzione prevista per un ruolo a disposizione.

Rispetto al vecchio continente il mercato del lavoro britannico risulta più virtuoso anche sul fronte della precisione: il 32% degli annunci mostra la cifra esatta che la risorsa percepirà, al mese o all'anno, se assunta. Per quanto riguarda la precisione della cifra, l'informazione esatta sul salario proposto nell'annuncio è comunicata dal 24% delle aziende private che operano in Francia o in Spagna.

L'Italia 'insegue' staccata al 10%, davanti solo ai Paesi Bassi (8%), mostrando una tendenza diffusa a riportare una forbice indicativa tra un minimo e massimo





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