La disclosure day di Steven Spielberg: l'empatia è il vero super potere

Il regista famoso per i suoi film d'azione parla dell'importanza dell'empatia in un'intervista. Intanto, l'azienda SpaceX di Elon Musk è pronta per il suo debutto in borsa e punta a una valutazione di 1.765 miliardi di dollari.

La disclosure day è l'occasione per intervistare Steven Spielberg , regista famoso per i suoi film d'azione. Ma alla base di questi film c'è l'empatia, il vero super potere di cui abbiamo bisogno.

Il bilione si avvicina e l'azienda SpaceX, fondata da Elon Musk, è pronta per il suo debutto in borsa. L'offerta pubblica iniziale (Ipo) sarà la più grande della storia e punterà a una valutazione di circa 1.765 miliardi di dollari. Il prezzo delle azioni sarà fissato a 135 dollari e si prevede di collocare 555,5 milioni di azioni. Musk resterà saldamente in controllo dell'azienda e potrebbe aumentare il suo patrimonio di 841 miliardi di dollari.

Con le azioni di Tesla, Musk già possiede azioni per un valore totale di 273 miliardi di dollari. In totale, Musk arriverebbe a possedere circa 1.110 miliardi di dollari. Il valore complessivo del suo patrimonio potrebbe superare quello di tutti gli immobili di una metropoli da due milioni di abitanti come Houston e la spesa totale per tutti i veicoli nuovi acquistati nel 2025 dagli statunitensi.

Si tratta di cifre di capogiro che nessuno riuscirebbe mai a spendere nell'arco di una sola vita





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