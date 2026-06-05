La dissonanza insanabile di Zerocalcare: arte e industria a confronto

La serie Netflix di Zerocalcare è diventata un fenomeno di massa, ma dietro le quinte c'è una dissonanza insanabile tra la creatività e l'industria. L'autore ha saputo cristallizzare il senso di colpa paralizzante di chi ha visto il proprio quartiere passare da zona di frontiera a set a cielo aperto per la gentrificazione. Ma il sistema attorno a lui l'ha trasformata in un prodotto industriale a basso costo di manodopera. È questo il punto che sfugge alla gogna mediatica: Zerocalcare è lo specchio di una generazione di disertori che, per sfangarla, ha dovuto accettare le regole del tritacarne. La verità è che non ci si vende mai davvero per due spicci. Michele ha venduto la sua ansia e la memoria di quel quartiere che resta quello in cui abbiamo imparato che bisogna sporcarsi le mani. Ma in quel 'te sei venduto' non c'è solo l'accusa di chi ti guarda dal basso: c'è il rimpianto bruciante di chi sa che, in quella corsa per uscire dal quartiere, il prezzo del biglietto è stato quel pezzetto di noi che, una volta usciti, non potremo mai più ricomprare. La realtà che nessuno vuole ammettere, né a destra, né a sinistra, è che il sistema delle produzioni culturali moderne non ha colore politico. È una macchina perfetta che ha bisogno di nomi rassicuranti per giustificare la propria esistenza.

Ma attenzione: non quello di un tempo, fatto di regole chiare, di appartenenza viscerale e di lealtà sul campo. È un campionato dove le regole sono scritte negli uffici del business, dove il risultato è predeterminato dai bilanci e dove anche la passione più pura viene trasformata in prodotto da monetizzare.

Se è troppo commerciale allora non merita più di essere guardato. Come se il dare un prezzo a qualcosa avesse raggiunto l'apice dell'insostenibilità. Abbiamo bisogno di un colpevole da sbranare, di un'icona da abbattere per sentirci, per un istante, moralmente superiori. Ma mentre ci dividiamo tra difensori della cultura e giustizieri dell'ipocrisia, il sistema che genera lo sfruttamento resta intatto, solido e, soprattutto, invisibile.

È il mantra che risuona come un'eco nelle nostre teste, quella voce che ci sgrida ogni volta che proviamo a fare il salto. Ed è anche una parte del titolo di una delle serie Netflix più chiacchierate del momento. Usare questa espressione, così popolare e tagliente, è la chiave per far atterrare il discorso: perché parlare di 'due spicci' significa scendere dal piedistallo della teoria e parlare la lingua di chi vive il precariato.

Zerocalcare non è diventato un fenomeno mainstream per caso, ma perché ha saputo cristallizzare quel senso di colpa paralizzante di chi ha visto il proprio quartiere, Centocelle, San Lorenzo o la sua Rebibbia, passare da zona di frontiera a set a cielo aperto per la gentrificazione. Fra locali, università e giovani, arrivare a dare speranza anche alla periferia più cupa.

Chi ha vissuto quei posti non ha bisogno della fotografia patinata del mainstream; ricordiamo il terrore costante di incrociare lo sguardo sbagliato, la paranoia che, fin dagli anni Settanta e Ottanta, era la nostra unica valuta di scambio per restare interi. Eppure, proprio qui casca l'asino della critica cinematografica. La forza di Michele Rech risiede in una capacità rara: quella di permettere al proprio talento di fluire sulla carta, esprimendo l'anima e facendo arrivare al pubblico difficoltà, contraddizioni e ombre.

È un lavoro di estrazione brutale: la creatività non è mai gratuita, non si regala. Tirarla fuori richiede sofferenza, richiede di digrignare i denti, un corpo magro e a tratti quasi asettico, ti chiede di mandare giù bocconi amari, di morire un po' ogni volta per poi rinascere su un foglio. Ti chiede di azzerare le tue emozioni per chiederti se sono giuste laddove incontrano quelle degli altri. È un lavoro di integrazione delle ombre che costa una fatica immensa.

Ma c'è una dissonanza insanabile nel modo in cui l'industria consuma questo dono. Se da un lato Rech è un autore che ha saputo non edulcorare il trauma, dall'altro la sua macchina produttiva si è perfettamente allineata al sistema che lui stesso racconta di combattere.

Quando guardiamo le sue serie, vediamo un'estetica della precarietà che però, dietro le quinte, diventa prassi: basti pensare che, per produzioni multimilionarie, i contratti della filiera di animazione si assestano spesso su cifre umilianti, circa 6 euro lordi l'ora per i collaboratori, mentre la macchina del tax credit pubblico ingrassa budget che poco hanno a che fare con la lotta di classe. Questo sistema di potere non colpisce solo chi produce, ma anche chi fruisce.

Non è un caso che abbiamo assistito a una vittoria importante dei consumatori: diverse cause legali hanno punito le pratiche scorrette dei colossi dello streaming, che avevano imposto rincari unilaterali degli abbonamenti, magari per abbattere colossi competitor altrettanto agguerriti. Vedere i cittadini vincere, ottenendo risarcimenti in prima battuta per clausole vessatorie, dimostra che quando ci si smette di scannare tra tifoserie e si punta al diritto, il sistema può essere scalfito.

La maestria di Zerocalcare sta nell'aver trasformato questa vulnerabilità in arte, ma il sistema attorno a lui l'ha trasformata in un prodotto industriale a basso costo di manodopera. È questo il punto che sfugge alla gogna mediatica: Zerocalcare è lo specchio di una generazione di disertori che, per sfangarla, ha dovuto accettare le regole del tritacarne. La verità è che non ci si vende mai davvero per due spicci.

Michele ha venduto la sua ansia e la memoria di quel quartiere che resta quello in cui abbiamo imparato che bisogna sporcarsi le mani. Ma in quel 'te sei venduto' non c'è solo l'accusa di chi ti guarda dal basso: c'è il rimpianto bruciante di chi sa che, in quella corsa per uscire dal quartiere, il prezzo del biglietto è stato quel pezzetto di noi che, una volta usciti, non potremo mai più ricomprare.

La realtà che nessuno vuole ammettere, né a destra, né a sinistra, è che il sistema delle produzioni culturali moderne non ha colore politico. È una macchina perfetta che ha bisogno di nomi rassicuranti per giustificare la propria esistenza





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