La distanza é tantissime cose: l'estate selvaggia e la scuola che non arriva

Un insegnante ricorda la trasformazione degli studenti al ritorno dalla superiore, evidenziando le disuguaglianze generate dalle vacanze e la necessità di un impegno sociale e educativo per affrontare la questione

Dopo l'estate, i ragazzi tornano cambiati, come serpenti o dinosauri che hanno fatto un salto evolutivo. Entrano a scuola con un'aria diversa, con modi di comportarsi nuovi, a volte distaccati o appena sorridenti. Spesso non riescono più a ritrovarsi tra loro, perché le loro esperienze estive li hanno portati su percorsi diversi.

Durante l'anno scolastico, le differenze sociali e culturali si attenuano nella vita condivisa, ma d'estate le disparità economiche si riaffacciano come un punto dolente. Le foto scattate durante le vacanze raccontano storie diverse: per alcuni la sberleffo del viaggio tra due continenti, per altri l'onda di noia del quartiere. In aula, al fianco di chi ha fatto rafting e free climbing, siede chi ha passato l'estate a vivere per l'azione del videogioco. Tra coloro che hanno sperimentato stimoli diversi emerge la difficoltà di ritrovare un linguaggio comune, e si percepisce un senso di distacco cresciuto tra le generazioni. I ragazzi sembrano affrontare il ritorno alla scuola senza nostalgia o speranze, con un'atteggiamento di esasperata indifferenza: hanno cancellato i ricordi della scuola, dimenticato i compagni e i propri interessi estivi, vivendo in un presente all'infinito. Tra le immancabili occhiaie di chi ha trascorso le giornate davanti al computer si nasconde la paura di una dipendenza che va oltre i rigori della stagione estiva. La trasformazione dei ragazzi è inesorabile, un fenomeno che noi adulti non riusciamo a comprendere appieno. La distanza tra noi e loro aumenta, come l'erba che cresce inarrestabile, richiedendo un'azione concreta. L'estate, così come il periodo di vacanze natalizio, rappresenta una perdita di tempo educativo. Manca un investimento adeguato che permetta a tutti i ragazzi di vivere un tempo diverso dalla didattica scolastica, un tempo che offra avventura e bellezza per contrastare la secchezza del Nulla, un tempo capace di alimentare l'immaginazione e la crescita personale





