Il Movimento 5 Stelle ha iniziato il percorso 2.0, dopo l'assemblea costituente, e dovrà fare una sintesi delle migliaia di proposte uscite da quelli che sembrano Meet up d'antan. Il Partito democratico potrebbe gradire alcune delle proposte avanzate dal Movimento.

La distanza tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle non nasce a Venezia, dove un contiano su due è migrato verso il candidato di centrodestra.

Bastava conoscere l'humus, diverso, tra i due partiti. O almeno leggersi qualche punto programmatico uscito dai 107 report licenziati dal nuovo appuntamento di Nova, un confronto tra iscritti e non del Movimento sparsi per tutta Italia. Risuona forte il no alla Nato, alle spese militari e alle basi americane. Dall'Ucraina al randagismo, il solco col Nazareno è profondo e, a tratti, tragicomico.

A Cuneo, laboriosa provincia piemontese, sono dieci i tavoli dell'Open Space Technology locale (OST), una delle tante iniziative convocate dal M5S per definire il programma di governo del campo progressista. Abbondano i temi classici, così come altrove: no al nucleare e sì alle rinnovabili, sì al salario minimo e no al riarmo. Subito dopo aver ribadito che la sovranità appartiene 'al popolo e non alle lobby o ai grandi fondi finanziari (es.

BlackRock)', la fantasia va al potere: il gruppo sulla tutela degli animali mette come priorità 'l'abolizione della deroga per motivi religiosi alla macellazione senza stordimento (Halal e Kosher)'. A Verona, dove si chiede pure di 'eliminare preavvisi dei controlli in diritto penale', l'attenzione è per il randagismo ('banca dati, microchip e cure per cani e gatti randagi'), ma anche la fine del 'circo' e quindi 'un referendum per abolire la caccia'.

C'è il ripristino della scala mobile, a Guidonia insistono 'sulla necessità di avere una lingua unica per l'Europa'. Un europeismo quasi romantico, ci starà riflettendo Elly Schlein? Dopo l'assemblea costituente - quella che ha defenestrato Beppe Grillo, per intenderci - è iniziato il percorso 2.0.

Ora, il Movimento dovrà fare una sintesi delle migliaia di proposte uscite da quelli che sembrano Meet up d'antan, solo più patinati. 17.000 persone coinvolte di cui il 44% cittadini non iscritti al Movimento, precisano da via di Campo Marzio. Sarà dura anche per Conte, però, scolorire le variopinte avanzate dei suoi e sottoporle ai colleghi del campo largo.

Ci sono le direttrici classiche, dall'acqua pubblica agli enti locali, dalla legge elettorale all'energia, dalla scuola alla crisi abitativa, dall'immigrazione al lavoro dignitoso, dalla giustizia alla difesa. A Terni dicono 'no al riarmo'. Secco, facile. A Cagliari si fan moderati: 'Il gruppo ha discusso della necessità di ridurre la spesa militare italiana e il numero delle missioni militari all'estero'.

Pezzi di Pd potrebbero gradire, in realtà. A Siracusa alzano il tiro: 'Chiusura di tutte le basi Nato in Italia' e 'abrogazione parziale del limite che vieta i referendum sui trattati internazionali per restituire sovranità al popolo'. L'uscita dall'Alleanza Atlantica tira sempre. Un sovranismo di ritorno, una richiesta al Pd: dallo stop 'totale' all'invio di armi all'Ucraina al dialogo con Russia, Stati Uniti, Cina (la ripresa dell'accordo della Via della Seta,), passa la richiesta fondamentale.

'Verificare la credibilità degli altri partner su queste tematiche (come parte del Pd) per cui sarebbe meglio non scendere a troppi compromessi all'interno di un'ipotetica coalizione ed evitare di avere nella coalizione partiti (es. Renzi) se non condividono le idee in ambito di politica estera'. Paletti che Conte vorrà mantenere.

Di chi pretende la politica 'fuori da giochi nelle figure apicali della sanità', ma anche 'l'istituzione di un passaporto sportivo digitale, collegato a dispositivi indossabili, che certifichi minuti di attività e chilometri percorsi a piedi o in bicicletta'. In base ai punti, si riceve un credito d'imposta fino a 500 euro o in voucher per visite mediche, attrezzature e trasporti pubblici.

Sul lavoro, a Genova spostano il salario minimo, battaglia comune delle opposizioni, a '12 euro l'ora'; a Foggia l'idea è 'trasformare lo smart working da semplice modalità organizzativa a vero strumento di sviluppo territoriale' per riportare i giovani al Sud. A Schlein piacerà l'insistenza sull'educazione 'sessuo-affettiva' o la ripresa della battaglia sul Ddl Zan, quindi le adozioni per le coppie omogenitoriali.

Più difficile la revisione della scuola: dopo quella dell'infanzia, immaginano una scuola di base di quattro anni, a cui segue una politecnica di cinque anni più uno, e poi la scuola superiore di due anni più uno. In Gallura, i 5 Stelle riuniti scrivono che il sei politico crea 'effetti devastanti'. A Grosseto l'imperativo, invece, è lo 'stop al finanziamento delle private'. Sui diritti c'è spazio per il fine vita, ovviamente.

Ma anche la regolamentazione del mercato della cannabis. Ad Arezzo, dopo aver smaltito il passaggio sulla 'introduzione del referendum revocatorio', si propone una 'soglia compresa tra 10 e 12 grammi trasportabili fuori dall'abitazione e tra 150 e 200 grammi detenibili in area privata' per combattere le mafie. Meglio uno spinello che discutere di Nato, Ucraina e Israele





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