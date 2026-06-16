La divisione dell'elettorato in Perù: un riflesso della profonda divisione del paese

La divisione dell'elettorato in Perù riflette la profonda divisione che sta attraversando il paese. Il distretto di Lahuaytambo è stato perfettamente diviso nel voto presidenziale, con 181 elettori che hanno sostenuto la Fujimori e 181 che hanno scelto Sanchez. La divisione dei voti offre un microcosmo della società peruviana divisa, dove la disillusione con le élite politiche e le enormi disuguaglianze tra la capitale e le regioni rurali stanno guidando una delle elezioni più strette e più polarizzate degli ultimi anni.

Nel distretto di Lahuaytambo, in Perù , l'elettorato è profondamente diviso tra i sostenitori di Keiko Fujimori e quelli di Roberto Sanchez . La situazione riflette la profonda divisione che sta attraversando il paese.

Il distretto di Lahuaytambo, situato a circa 3.400 metri di altitudine e a circa 70 km da Lima, è stato perfettamente diviso nel voto presidenziale, con 181 elettori che hanno sostenuto la Fujimori e 181 che hanno scelto Sanchez. Questo risultato è un riflesso di una gara elettorale nazionale estremamente sottile. Attualmente, Keiko Fujimori mantiene una stretta leadership di 50,05% contro il 49,95% di Sanchez.

La divisione dei voti offre un microcosmo della società peruviana divisa, dove la disillusione con le élite politiche e le enormi disuguaglianze tra la capitale e le regioni rurali stanno guidando una delle elezioni più strette e più polarizzate degli ultimi anni. La maggior parte della strada per raggiungere Lahuaytambo è un sentiero di terra accidentato soggetto a frane, rafforzando il senso di distanza che molti residenti sentono dalla capitale politica.

Per molti residenti, la politica caotica di Lima è un dopo pensiero e la principale domanda è chi può fornire alcuni benefici - strade asfaltate, un bacino idrico o migliori pensioni - a questa comunità remota e spesso trascurata.

"Ho votato per Keiko perché credo che si preoccupi più degli esseri umani poveri delle montagne", ha detto Jonathan Javier Medina, 29 anni, un agricoltore e padre di due figli, aggiungendo che spera che il suo governo possa aumentare l'agricoltura. "(Ho votato per Sanchez) per vedere se c'è un cambiamento in questo paese, per vedere se egli adempie alle promesse che ha fatto", ha detto esprimendo la speranza per la pavimentazione delle strade e altre infrastrutture.

Francisca Pumayauli, 81 anni, e Yolanda Ramirez, 76 anni, due pensionati che trascorrono le loro pomeriggi a chiacchierare nella piazza del paese, hanno sostenuto la Fujimori perché credono che aiuterà i bambini e gli anziani. Davila ha detto che la sua sfiducia deriva dalla lunga vicinanza di Fujimori al potere, dalla sua ruolo di prima dama sotto il suo padre, il ex presidente Alberto Fujimori, al suo tempo in Congresso e a numerose candidature presidenziali.

Zavaleta ha detto che Sanchez, un candidato presidenziale per la prima volta, potrebbe offrire una rottura con il passato.

"So cosa dice Keiko, è stata a correre (per presidente) per molto tempo e la gente non vuole più di lei", ha detto Zavaleta. "Ho votato per Sanchez perché è la sua prima volta e è un uomo che potrebbe effettivamente adempiere a tutto ciò che dice". Nonostante le loro differenze, i residenti concordano in larga misura su un punto: Lahuaytambo è stato in gran parte abbandonato dal governo centrale e le aspettative di cambiamento rimangono basse, chiunque vinca.

"Le sottili maggioranze che stiamo vedendo sono dovute alla crescente disillusione dei cittadini con la politica, i politici e i partiti", ha detto Paula Munoz, una scienziata politica dell'Università del Pacifico in Perù, aggiungendo che Fujimori e Sanchez, insieme, hanno ricevuto meno del 30% dei voti nella prima tornata. "Non dimentichiamo che la maggioranza non è soddisfatta di nessuno dei due, quindi è costretta a scegliere tra due candidati che la maggior parte degli elettori non ha amato".

Perù ha circa 35 milioni di persone, e quasi un terzo di loro vive nell'area metropolitana di Lima, che copre solo una piccola parte del territorio del paese ma concentra gran parte delle sue investimenti, infrastrutture e potere politico. La capitale genera circa la metà del prodotto interno lordo del Perù, mentre le regioni andine rurali affrontano livelli di povertà significativamente più alti, evidenziando un disuguaglianza che continua a plasmare le elezioni.

Quella divisione ha aiutato Pedro Castillo, un insegnante rurale, a una vittoria stretta su Fujimori nel 2021. Molti vedono Sanchez come suo erede politico. Lahuaytambo ha anche sostenuto Castillo, anche se la sua presidenza è stata interrotta da scandali di corruzione, un Congresso combattivo e la sua rimozione dopo aver tentato di sciogliere il legislativo nel 2022.

Il partito di Fujimori, Forza Popolare, ha giocato un ruolo centrale in quel Congresso, e gli analisti dicono che potrebbe ora tornare al potere di fronte a un panorama politico altrettanto frammentato. Come molti residenti anziani, Hugo Pumayauli ricorda quando Alberto Fujimori visitò il paese e distribuì riso, lenticchie e pesce, un'immagine che ancora risuona decenni dopo





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