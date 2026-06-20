La proposta di aprire un canale di comunicazione con il Cremlino ha incontrato la resistenza di Francia, Germania, Olanda, Danimarca e Paesi Baltici. La divisione interna all'Unione Europea sulla questione dei negoziati con la Russia ha portato a una reazione indispettita da parte di questi paesi.

La divisione interna all' Unione Europea sulla questione dei negoziati con la Russia ha portato a una reazione indispettita da parte di Francia, Germania, Olanda, Danimarca e Paesi Baltici.

La proposta di aprire un canale di comunicazione con il Cremlino ha incontrato la resistenza di questi paesi, che non vogliono rinunciare alla leadership nel confronto con la Russia. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che l'Unione Europea non intende essere un mediatore, ma piuttosto un'istituzione che difende gli interessi europei. Ha anche precisato che il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, avrà un ruolo importante nei negoziati, ma che gli Stati membri avranno anche il loro ruolo.

Il punto è proprio questo: Parigi con Berlino e Londra, i cosiddetti E3, non vogliono rinunciare alla leadership nel confronto con la Russia. Il leader tedesco ha ricordato che il formato E3 è stato richiesto da Zelensky e ha anche una certa logica: Regno Unito, Germania e Francia sono grandi Stati europei e sono quelli che contribuiscono in misura significativa al sostegno militare dell'Ucraina. Poi, certo, ha aggiunto, coinvolgiamo sempre anche Italia, Polonia e altri Stati membri dell'Ue.

Parole che hanno costretto il presidente francese a rispondere. La Ue non intende essere un mediatore, eravamo e siamo dalla parte dell'Ucraina. Il presidente del Consiglio europeo ha quindi limitato la sua iniziativa alla possibilità di inviare messaggi alla Russia direttamente. Non vedo contraddizione, siamo complementari ma nella consapevolezza che l'interesse europeo deve essere difeso da istituzioni europee in linea con il Trattato Ue.

Parole che confermano la divisione interna. La presidente della Commissione si è schierata dalla parte di Costa: Prima o poi la Russia dovrà sedersi al tavolo dei negoziati e quando arriverà quel momento, avremo bisogno di un messaggio europeo unitario. Linea sostenuta dal premier belga, tanto che a margine del vertice si è rivolto scherzosamente al presidente del Consiglio europeo: Stavo parlando di te, dicevo che sei l'unico che può rappresentarci. E che ti manderemo a Mosca. Risposta divertita: Perché non mi vuoi a Bruxelles





repubblica / 🏆 32. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Unione Europea Russia Negoziazioni Divisione Interna Negoziazioni Con La Russia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ANSA Incontra con Enzo Lattuca, presidente Upi (Unione delle province italiane)L'appuntamento è oggi alle 12. La diretta su ANSA.it. (ANSA)

Read more »

Il Cremlino afferma che gli europei avrebbero indottrinato Trump con idee dannose al G7Un alto funzionario del Cremlino, Yuri Ushakov, ha dichiarato che i leader europei avrebbero probabilmente instillato idee controproducenti in Donald Trump durante il vertice del G7, sebbene abbia riconosciuto che il presidente americano è un politico forte che mantiene le proprie posizioni. Le dichiarazioni seguono l'incontro tra Trump e Zelenskiy e le affermazioni russe secondo cui le notizie sui successi militari ucraini sono false.

Read more »

L'Unione Europea rinnova le sanzioni contro la Russia per un anno interoI leader dell'UE hanno concordato di prorogare le sanzioni contro la Russia per 12 mesi, una decisione senza precedenti che segna la volontà di mantenere una pressione economica costante su Mosca fino alla fine della guerra in Ucraina. Le misure colpiscono settori chiave dell'economia russa e sono state coordinate con i partner internazionali.

Read more »

Meloni si sfoga con Sánchez: “Senza un inviato dell’Unione si fa il gioco del Cremlino”La distanza con i nordici che rilanciano l’E3 per trattare con Mosca. L’asse con lo spagnolo contro i tagli al bilancio

Read more »