La stagione 2026 de 'Il Cinema in piazza' è stata un successo, registrando oltre 120.000 presenze, l'edizione del 2026 torna con 95 proiezioni complessive, 34 incontri speciali, 4 dei quali al Cinema Troisi.

La dodicesima edizione de 'Il Cinema in Piazza' torna a riaccendere i suoi schermi di San Cosimato a Trastevere, Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e Monte Ciocci a Valle Aurelia, con un programma arricchito di eventi speciali al Cinema Troisi .

La stagione 2026 de 'Il Cinema in piazza' è stata un successo, registrando oltre 120.000 presenze, l'edizione del 2026 torna con 95 proiezioni complessive, 34 incontri speciali, 4 dei quali al Cinema Troisi. Dal mercoledì alla domenica, ogni sera alle 21:15, 'Il Cinema in Piazza' propone film a ingresso gratuito in lingua originale sottotitolata e classici italiani con sottotitoli in inglese, coinvolgendo anche il pubblico internazionale nell'offerta culturale della città.

Un programma variegato e trasversale - tra retrospettive dedicate ai grandi autori del Novecento e focus sulle nuove voci della contemporaneità - conferma la vocazione libera e collettiva della manifestazione, che continua a sperimentare sguardi e geografie provenienti da tutto il mondo. Fil rouge di questa edizione è un programma che attraversa presente e passato, viaggiando tra mondi reali e immaginari, capaci di attrarre e unire diverse generazioni sotto il cielo dell'estate romana.

Dalla comicità soprannaturale di Edgar Wright all'occultismo al neon di Kenneth Anger, dalle fiabe italiane di Alice Rohrwacher al mistero sempre vivo di Twin Peaks, passando per le pietre miliari di Hayao Miyazaki e dello Studio Ghibli, le passioni viscerali di Gabriele Muccino, l'adrenalina del cinema contemporaneo americano di Josh e Benny Safdie, e quello radicale e militante dell'immenso Elio Petri. Dopo le collaborazioni con A24, Letterboxd e The Criterion Collection, quest'anno il Film Forum di New York - sala di riferimento per il cinema indipendente e d'autore dal 1970 - affianca il Piccolo America in una speciale rassegna curata dal suo storico fondatore e direttore artistico, Bruce Goldstein, ospite d'onore della dodicesima edizione.

Goldstein ha selezionato cinque titoli per raccontare, in parallelo, la vita frenetica nelle strade della Grande Mela e i sogni di gloria tra le architetture millenarie della Città Eterna, alternando gemme della commedia slapstick e di costume come Speedy, Risate di gioia e Lo sceicco bianco, a classici moderni del noir e del crime, tra cui The Naked City e The Taking of Pelham One Two Three (titolo che sarà introdotto, il 2 luglio, dallo stesso Goldstein): 'Questi film non offrono una visione turistica di New York, ma descrivono una città con cui i veri newyorkesi si identificano immediatamente.

Lo stesso potrebbero dire i romani delle mie altre due scelte: Lo sceicco bianco di Fellini e Risate di gioia di Monicelli. Queste due commedie non sono certo Vacanze romane', dichiara Goldstein. Giovedì 28 maggio Marco Bellocchio inaugura lo schermo di Piazza San Cosimato in dialogo con Stefano Nazzi e M¥SS KETA.

Il regista presenta i primi tre episodi di Portobello, serie che racconta con sguardo acuto e rigoroso una delle più grandi ferite della storia italiana: il caso Enzo Tortora, dal clamoroso arresto alla piena assoluzione. Una narrazione potente che intreccia la dimensione privata del presentatore alle contraddizioni della giustizia e del sistema mediatico dell'epoca.

La serie, per l'occasione sul grande schermo, sarà presentata dal regista in dialogo con Stefano Nazzi - che nel suo podcast Indagini ha approfondito con cura il caso Enzo Tortora - e M¥SS KETA, personalità tra le più originali e iconiche del panorama musicale italiano. Al termine dell'incontro Fabrizio Gifuni, protagonista della serie, porterà in piazza una lettura dal titolo 17 giugno 1983: la vita si arresta - breve drammaturgia degli orrori quotidiani.

Venerdì 29 maggio, sempre in Piazza San Cosimato, sarà proiettata la seconda parte della serie (episodi 4, 5, 6) con ospiti le tre interpreti femminili: Barbora Bobulova, Carlotta Gamba e Romana Maggiora Vergano. L'incontro sarà moderato dalla scrittrice Lisa Ginzburg. Il 3 giugno alle 21:30 Bruce LaBruce inaugura la programmazione parallela del Cinema Troisi con The Visitor, film liberamente ispirato a Teorema di Pier Paolo Pasolini.

Considerato un erede dell'immaginario di Kenneth Anger, il regista canadese sarà ospite anche il 5 giugno alla Cervelletta per inaugurare la retrospettiva dedicata ad Anger introducendo, in dialogo con la studiosa Rossella Catanese, la proiezione di alcuni dei titoli più celebri del cineasta underground, tra cui Fireworks, Scorpio Rising, Puce Moment, Eaux d'Artifice e Rabbit's Moon. Le luci del Parco della Cervelletta si accendono il 4 giugno con una proiezione speciale di Blue Velvet dedicata a David Lync





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