La dolce vita della carne: macellerie romane e la sfida della qualità

Un viaggio alla scoperta delle migliori macellerie romane, quelle che puntano sulla qualità della carne e sul rispetto dell'animale, riflettendo sull'impatto dell'etica e della conoscenza nel consumo consapevole.

Meno, ma migliore. Questo è il messaggio dell'etica nel consumo consapevole della carne: limitare la quantità a favore della qualità . Non si tratta solo di gusto, ma anche di allevamenti di origine, selezione e qualità del servizio. Tutti fattori che determinano il valore di una macelleria. “Conoscenza e curiosità” sono le parole chiave che animano Roberto Liberati, esperto selezionatore e macellaio nell'omonima Bottega nel quartiere Tuscolano (via Flavio Stilicone 278/282).

“Per me è una questione di conoscenza – spiega – ma per un non professionista la curiosità è alla base. Chiedere per capire, domandare al macellaio come è stato allevato l'animale, da dove proviene, è importante per scegliere cosa acquistare. Anche sentire cosa e come risponde il macellaio, se e quante informazioni sa dare”. Consapevolezza e curiosità, due motivazioni che nella vita e nella professione muovono il pensiero di Liberati, insieme alla meticolosa documentazione sugli argomenti che affronta e alla generosità di condivisione quando risponde. Se la pulizia e l'ordine sono elementi chiave per ogni esercizio commerciale in ambito alimentare, in macelleria acquisiscono un valore aggiunto. “Un'indicazione la si ha entrando nei negozi – prosegue Liberati – Immagina di essere non vedente e sentire un odore sgradevole, il naso è tra i sensi più veritieri. Un odore sgradevole significa che la carne non sta benissimo, e che da vivi gli animali non hanno vissuto e mangiato bene. Se un animale ha pascolato, mangiando ciò che la natura gli offriva, in macelleria si percepiscono note varietali vegetali”. Il Gusto ha selezionato alcune tra le migliori macellerie nella Capitale, seguendo anche alcuni suggerimenti di Roberto Liberati che in città è uno dei riferimenti più autorevoli, capace di appassionare tra i tagli e la selezione nella Bottega Liberati anche i più scettici. Al suo banco si possono incrociare discorsi di musica e macelleria, allevamenti e filosofia, insieme ad assaggi di carne cruda, che non lesina, perché Roberto condivide con professionale generosità ciò che ha in Bottega e ciò che sa, di carni e non solo. La selezione 1) Bio Eno Macelleria 916, via Labicana 112 Il numero si riferisce all'anno di nascita della macelleria, il 1916. Più di un secolo speso nell'instaurare la fiducia con i clienti, poi dal 1965 con papà Sandro e oggi con Raffaele Abbattista il grande salto di qualità. Anni di ricerca e selezione dei fornitori fino alla svolta nel 2006, quando Raffaele decise di affidarsi solo a piccoli allevatori locali che curano gli animali nel loro benessere complessivo, al pascolo e in aziende rispettose per l'ambiente. Pensieri e scelte racchiuse in un disciplinare di cui si è dotata la macelleria: maiali, bovini, pollame e una selezione di prodotti caseari, tutto proviene da questi allevamenti accuratamente selezionati. 2) Carni Magini, via dell’Aeronautica 81/83 Era la fine degli anni '50 quando i due fratelli Magini, Franco ed Enzo, arrivarono a Roma dalla Valdichiana. Da una piccola macelleria di quartiere, con anni di impegno, hanno saputo farsi apprezzare dalla clientela. A seguire le orme dei fondatori, da alcuni anni ci sono i figli di Enzo, Stefano ed Emiliano che portano avanti il lavoro e si sono sempre più specializzati nella selezione di carni, e non solo. Agnelli abruzzesi, chianina, danese e marchigiano, maiali di cinta senese e pollame dalla natia Valdichiana, la scelta è accompagnata con professionalità verso il taglio migliore, le preparazioni fresche di giornata ingolosiscono anche solo alla vista. 3) Fratelli Papalotti, box 32 al Mercato Latino in piazza Epiro Sessanta anni di esperienza e di contatto con il pubblico hanno forgiato i fratelli Papalotti, rendendoli consapevoli di quanto servizio e qualità vadano di pari passo. Al loro banco nel mercato non manca nessuna delle due qualità, la loro macelleria è l'unica in città a essere iscritta al Consorzio di Tutela della Razza Piemontese. Carni di prima scelta, a partire appunto dalla Fassona Piemontese Coalvi, ma sul loro banco si trovano fino a 30 tipologie di manzo a rotazione sia nazionali che internazionali, nonché frollature dry aged. Ben fornita e curata anche la sezione dei preparati. 4) Antica Macelleria Annibale, via di Ripetta 236 Nel pieno centro di Roma, dal 1888 la macelleria guidata da Annibale Mastroddi è uno dei riferimenti per gli amanti della carne. È un salto indietro nel tempo, esteticamente il negozio ha mantenuto gli arredi di fine Ottocento tra marmo di Carrara, decori in ottone e fregi in legno massiccio. Non è solo la bellezza e la storia, in questa macelleria si respira l'accoglienza bonaria e gentile, la professionalità capace di aiutare nella scelta e la competenza di lungo corso che ha saputo selezionare carni e capi da marchi italiani. 5) Bottega Roccia, via Carlo Canova 11/b e box 121 al Mercato Trionfale Macelleria suina guidata dalla famiglia Roccia, in particolare Gerardo e Valentin





