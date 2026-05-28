La Dolce Vita Orient Express: lusso e tradizione sul legendario itinerario Roma-Istanbul

Il treno più esclusivo del mondo ripercorre le orme dell'Orient Express originale, offrendo un viaggio di lusso di cinque giorni tra panorama mozzafiato, cucina stellata e hospitality d'altri tempi. Un'esperienza unica che celebra l'eccellenza italiana e l'arte del viaggiare slow.

Il treno storico più affascinante del mondo con destinazione Istanbul restituisce al turismo d'alta gamma la reinterpretazione contemporanea dell'itinerario leggendario e più sognato della storia dei viaggi in carrozza.

L'iniziativa rende omaggio all'Orient Express originale che, nel 1883, raggiunse per la prima volta Costantinopoli, ridefinendo il concetto di viaggio di lusso. Un lusso per pochi: sulla tratta Roma-Istanbul i prezzi partono da un minimo di ventimila euro a persona per la cabina deluxe da due persone, mentre per la rotta inversa dal Bosforo al Tevere il costo parte da poco più di sedicimila cinquecento euro.

Il viaggio rappresenta più che un itinerario una destinazione nella destinazione, perché non c'è bisogno di correre: il viaggio stesso è già la meta, dal check-in alla partenza con carta d'imbarco e steward a disposizione, fino ai tour privati e guidati nei luoghi di sosta. A bordo, una tavola vestita di lino, l'argento che cattura la luce, una cucina che racconta le terre attraversate tra odore di zafferano dai campi e di agrumi dalla costa, vini scelti per memoria, giochi da tavolo come un tempo (backgammon e dama) e musica dal vivo.

L'Italia e l'Europa si rivelano lentamente dal finestrino, il treno diventa un belvedere itinerante privilegiato dove non si è soltanto viaggiatori ma osservatori e sognatori meravigliosamente presenti, da ospiti a custodi di qualcosa di raro. In cinque giorni e quattro notti concepiti come un percorso culturale, lento e immersivo tra paesaggi, storie e civiltà che per secoli hanno plasmato il dialogo tra Europa e Oriente. L'itinerario collega l'Italia (Roma) alla Turchia (Istanbul) attraversando alcune delle regioni più incantevoli d'Europa.

Dopo la prima tappa a Venezia, porta simbolica tra Oriente e Occidente, dove gli ospiti scoprono palazzi, canali e tesori artistici, il treno riparte verso Budapest, capitale imperiale e centro culturale dell'Europa centrale nell'Ottocento, per attraversare i paesaggi dei Carpazi. L'ingresso in Turchia segna l'ultima parte del viaggio su rotaia fino all'arrivo a Istanbul, città sospesa tra Europa e Asia, da scoprire o riscoprire nel Viaggio tra castelli e leggende.

Il treno reinterpreta in chiave contemporanea il viaggio lento attraverso l'eccellenza italiana, con arredi sontuosi che celebrano il genio dei maestri del design italiano del XX secolo e l'arte di vivere lungo un itinerario internazionale e culturale che taglia l'Europa, dove il patrimonio storico incontra la modernità e lo spirito del miglior made in Italy. Per il percorso inverso, Istanbul-Roma, il charme è invariato ma le tappe sono diverse: si inizia a Istanbul alla stazione di Sirkeci, la Dolce Vita Orient Express parte verso Roma tra aperitivi, cene gourmet e musica live.

Il secondo giorno si scende a Budapest, la piccola Vienna, per esplorare piazze barocche, viali alberati ed edifici eleganti con una guida locale. Al tramonto si risale a bordo per aperitivo e cena mentre il treno riparte lentamente verso Vienna. La capitale austriaca conquista con architettura imperiale, viali maestosi e musica classica, tra palazzi barocchi, art nouveau e assaggi di torta Sacher.

Il quinto giorno si apre con la magia dei canali veneziani dopo colazione, per passeggiare tra calli, ponti e palazzi antichi o esperienze esclusive à la carte. Tornati a bordo si viaggia verso la Città Eterna con pranzo gourmet, aperitivo italiano e cena firmata Heinz Beck. L'ultima fermata è Roma, dove la Grande Bellezza non fa rimpiangere di essere scesi dal treno chiamato desiderio





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