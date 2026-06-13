La domanda di alberghi per i Mondiali FIFA 2026 sembra essere inferiore alle aspettative, a causa di prezzi dei biglietti astronomici e costi crescenti dei biglietti aerei, nonché della mancanza di opzioni di alloggio a prezzi accessibili.

A pochi giorni dal calcio d'inizio dei Mondiali FIFA 2026, non c'era alcun segno esteriore che questo desolato parcheggio disseminato di rifiuti nel New Jersey sarebbe presto diventato uno dei tratti d'asfalto più costosi dell'area dei tre stati.

La World of Blue, un hotel di lusso, sta pericolosamente vicino a MetLife Stadium, dove si terranno otto partite nel corso delle prossime cinque settimane. La notte del finale, il 19 luglio, i fan del calcio potranno parcheggiare qui per 450 dollari, mentre un alloggio per la stessa notte costa 2.300 dollari, circa sette volte il prezzo che si pagherebbe un mese dopo. Ma viene offerto anche un parcheggio gratuito per 383 dollari.

Questo ampio spazio di magazzini e paludi tra New York City e Philadelphia è generalmente un luogo che si attraversa per andare da qualche altra parte, come Tony Soprano negli opening credits di 'The Sopranos', o dove si resta quando non si può permettere di affittare un posto a Manhattan. Ma la sua vicinanza a MetLife ha fatto sì che i proprietari di hotel locali si aspettassero un aumento delle prenotazioni per i Mondiali e abbiano quindi aumentato i prezzi delle camere.

Fino ad ora, però, la domanda sembra essere inferiore alle aspettative. L'occupazione della World of Blue, che ha speso 100 milioni di dollari per trasformarsi in un luogo di lusso in vista dei giochi, è andata dal 8 al 30% per le partite di fase a gironi, secondo l'addetta all'accoglienza Alexandra Sanchez. Solo il 4% delle camere è stato prenotato per il finale e solo un parcheggio era stato riservato di lunedì, ha detto Reuters.

È stata l'ultima indicazione che l'atteso afflusso di fan del calcio nelle città ospitanti negli Stati Uniti non si è ancora materializzato pienamente, come hanno spiegato gli analisti dell'industria e gli agenti di viaggio, che attribuiscono questo a una combinazione di fattori, tra cui prezzi dei biglietti astronomici e costi crescenti dei biglietti aerei. Poi c'è la mancanza di opzioni di alloggio a prezzi accessibili, anche in posti che di solito ospitano viaggiatori a basso costo.

Una stanza in un motel di due stelle, Super 8, situato sulla parte di una strada a quattro corsie, costa 500 dollari la notte del match finale; a Extended Stay America, un hotel di appartamenti economici, il prezzo più recente era di oltre 900 dollari. Entrambi i posti hanno già iniziato a ridurre i prezzi delle camere per le partite di fase a gironi, secondo una revisione dei siti web da parte di Reuters, mentre gli hotel di lusso hanno mantenuto i prezzi elevati.

Quando Chris Andraka, 36 anni, direttore operativo di una società di manifattura, ha scoperto che il suo hotel regolare, Marriott's SpringHill Suites, aveva aumentato i prezzi notturni da circa 300 a 5.300 dollari nella terza settimana di luglio, ha cambiato i suoi piani.

'Non lavorerò quella settimana', ha detto mentre si imbarcava in auto. Sarebbe consigliato il hotel ai fan del calcio?

'C'è una piscina, un piccolo salone di palestra, colazione gratuita - niente da scrivere a casa', ha detto Andraka. Oltre agli svaghi, la vicinanza allo stadio, che le norme FIFA richiedono di essere debrandizzate da New York New Jersey Stadium a MetLife per il torneo, non basta. I clienti che pagano un parcheggio dovranno comunque prendere un servizio di navetta o un servizio di trasporto condiviso per raggiungere le partite. Fare il viaggio a piedi è fortemente scoraggiato.

'È illegale e pericoloso camminare sulle strade circostanti lo stadio', ha detto un cartello alla reception dell'Extended Stay, con un logo della polizia di New Jersey. Molti fan sceglieranno probabilmente di restare a New York City, dove potranno godere della vita notturna e della scena gastronomica della città tra le trasferte in New Jersey. Anche lì, però, le masse potrebbero essere inferiori alle aspettative.

A giugno 1, il 28% delle camere degli alberghi di New York City era stato prenotato per la notte del finale il 19 luglio, rispetto al 40% per la stessa data l'anno precedente, secondo i dati della società di analisi CoStar.

'Per alcuni dei mercati, la domanda di alberghi arriverà quando le partite più tarde del Mondiale saranno state seeding, e i team più forti sopravvivranno, e poi attireranno le loro masse', ha detto Freitag





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