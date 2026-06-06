Silvia Cinie, 35enne di Piombino, è stata operata d'urgenza per una gravidanza extrauterina che le ha causato uno choc emorragico interno.

La donna che non sapeva di essere incinta: 'Ero in ospedale per un mal di pancia e mi hanno salvata'. Silvia Cinie, 35enne di Piombino, è stata operata d'urgenza per una gravidanza extrauterina che le ha causato uno choc emorragico interno.

La donna non sapeva di essere incinta e il suo ciclo arrivava sempre puntuale. È stato solo un mal di pancia strano a convincerla di recarsi in ospedale, dove è stata salvata da un'intuizione fondamentale del personale di Villamarina.

'Devo ringraziare il personale di Villamarina, mi ha salvato la vita', ha affermato Silvia. 'Mi avete salvato la vita'. La donna è stata in rianimazione per due giorni, ma le sue condizioni sono ora stabili.

'Mi sto riprendendo, inizio a vedere la luce', ha detto. La donna ha anche espresso preoccupazione per la chiusura del punto nascita e l'assenza di una ginecologa per l'emergenza-urgenza e delle ostetriche.

'Sono andata in ospedale per un malore improvviso, e mi hanno salvata. Ma quello che ho avuto non è qualcosa che si può programmare, non è una patologia dell'età geriatrica, per esempio. Riguarda donne giovani, in età fertile'





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