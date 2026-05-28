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La Donna della Repubblica. I giorni del referendum

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La Donna della Repubblica. I giorni del referendum
Federico PatellaniLa Donna Della RepubblicaReferendum Istituzionale
📆5/28/2026 12:43 PM
📰IOdonna
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La mostra "La Donna della Repubblica. I giorni del referendum" celebra il 80° anniversario della vittoria della repubblica sulla monarchia nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946. La mostra presenta stampe originali, negativi e provini del grande fotoreporter Federico Patellani.

La mostra "La Donna della Repubblica. I giorni del referendum" celebra il 80° anniversario della vittoria della repubblica sulla monarchia nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946 .

La mostra, allestita a Villa Ghirlanda a Cinisello Balsamo, presenta stampe originali, negativi e provini del grande fotoreporter Federico Patellani, che documentano le piazze e la ricostruzione post-bellica, nonché la storia di una ragazza che è diventata icona della libertà e della partecipazione democratica. La mostra è il racconto di un Paese che, tra la fine della guerra e l'entusiasmo delle piazze, trovava la sua identità e sceglieva il proprio destino.

Attraverso l'obiettivo di Patellani, il pubblico può scoprire il processo creativo e professionale del fotografo e riflettere sull'attualità della "Donna della Repubblica"

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