La fallacia delle promesse tecnologiche: il caso Cingolani e l'illusione dell'IA

L'analisi critica del caso di un manager tecnologico, con un focus sul parallelismo con l'intelligenza artificiale, evidenzia come la capacità di costruire narrazioni convincenti possa prevalere sulla verifica dei risultati. Il testo esamina la traiettoria di Cingolani, dall'Istituto Italiano di Tecnologia al Ministero della Transizione Ecologica, fino alle implicazioni nell'industria della difesa, illustrando i rischi di promesse tecnologiche non mantenute e la conseguente perdita di credibilità. Vengono discussi i meccanismi della dissonanza cognitiva e l'importanza di valutare criticamente le informazioni, soprattutto in un'epoca dominata dall'IA.

Un manager delle tecnologie e l’intelligenza artificiale (IA) condividono una caratteristica peculiare: la capacità di fornire risposte convincenti. Di fronte a problemi complessi, entrambi raramente ammettono di non sapere, offrendo invece spiegazioni coerenti e plausibili, spesso ben strutturate. Questa caratteristica funziona, soprattutto quando l’interlocutore non dispone degli strumenti necessari per verificare la validità delle informazioni ricevute.

È evidente che l'IA, mostrando la medesima sicurezza, può generare risposte sia corrette che errate, non per errore occasionale, ma come conseguenza della sua natura algoritmica. Il problema non risiede tanto nella veridicità delle risposte, quanto nella percezione di credibilità che generano. Una risposta espressa con cautela può suscitare dubbi, mentre una espressa con sicurezza, soprattutto in assenza di strumenti critici, tende a essere considerata attendibile.\Nel caso specifico, si analizza il percorso di Cingolani, partendo dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), un ente nato con ingenti finanziamenti pubblici e l'ambiziosa promessa di trasformare la ricerca scientifica in tecnologia, industria e sviluppo. Tale promessa, che ha giustificato un trattamento privilegiato rispetto ad altre realtà della ricerca, non è stata mantenuta in proporzione agli investimenti effettuati. Sebbene l'IIT abbia prodotto risultati tangibili, come pubblicazioni, brevetti e startup, la critica si concentra sulla distanza tra le aspettative iniziali e i risultati effettivi, sollevando dubbi sulla trasparenza, la produttività e l'impatto reale dell'istituto. La promessa tecnologica, in questo contesto, è soggetta a criteri industriali, non accademici, valutando non le conoscenze, ma la loro trasformazione in realtà economica. Cingolani ha costruito la propria figura proprio su questo passaggio, dalla scienza alla tecnologia, comunicandolo in modo efficace. L'analisi si estende poi al suo ruolo politico come ministro della transizione ecologica, dove l'approccio prevalentemente tecnologico, spesso accompagnato da affermazioni semplificate e controverse su temi ambientali complessi, ha generato polemiche e contestazioni.\La situazione si complica ulteriormente quando si considera l'industria della difesa, a cui Cingolani avrebbe dovuto essere affidato, in un contesto di crescente domanda di armamenti. Sebbene i risultati economici possano essere positivi in tale scenario, attribuirli automaticamente alla gestione del manager sarebbe una semplificazione. Il pericolo aumenta quando le capacità dei sistemi vengono presentate in modo eccessivamente ottimistico, superando i limiti della dimostrazione realistica, compromettendo la reputazione e generando dissonanza cognitiva in chi si è fidato. La reazione più comune, in tali circostanze, non è riconoscere l'errore, ma difendere la propria scelta, alimentando una tendenza a perseverare nell'errore. Il parallelismo con l'IA diventa evidente: l'uso di sistemi che forniscono risposte convincenti, anche quando errate, può portare a decisioni sbagliate, creando un meccanismo di auto-difesa. Il rischio non è solo quello di affidarsi a informazioni errate, ma di continuare a crederci, anche di fronte all'evidenza. Nel caso di Cingolani, si osserva un possibile cambio di rotta: chi si era fidato potrebbe smettere di difendere la propria scelta, evidenziando una caduta rapida del consenso, nonostante eventuali protezioni. In un mondo in cui la capacità di costruire narrazioni convincenti è spesso più importante della capacità di produrre risultati verificabili, il caso di Cingolani esemplifica il fallimento di una promessa tecnologica e la sua conseguente perdita di credibilità





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