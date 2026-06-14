La famiglia Abu Haikal: un tragico evento che ha lasciato il loro cuore distrutto

La famiglia Abu Haikal è stata colpita da un tragico evento che ha lasciato il loro cuore distrutto. Il padre, Fahd, 41 anni, insegnante di animazione multimediale all'università di Betlemme, ha raccontato la storia della loro famiglia. Erano in macchina, non lontano da Tel Rumeida, quando un soldato israeliano ha sparato senza motivo. Fahd ha fermato immediatamente l'auto, ma il soldato ha continuato a sparare. Un proiettile ha trapassato la mano di Fahd, diretto verso suo figlio Sam e sua moglie. Sia Sam che sua moglie sono stati feriti gravemente. Sam è morto dopo tre ore di tentativi di salvataggio. La madre di Sam è in shock e non riesce a descrivere il dolore che sta provando. Il fratello di Sam, Kinan, 11 anni, è triste e inconsolabile. La famiglia Abu Haikal vuole giustizia e ha bisogno di sapere cosa è successo. Hanno accusato gli israeliani di aver sparato senza motivo e di aver voluto uccidere. La Cisgiordania è piena di posti di blocco e soldati israeliani, e la famiglia Abu Haikal teme per la loro vita e la loro normalità. Sperano di poter vivere in uno Stato palestinese, in libertà e senza crimini, ma gli israeliani minacciano le loro vite e la loro speranza di libertà.

La famiglia Abu Haikal è stata colpita da un tragico evento che ha lasciato il loro cuore distrutto. Il padre, Fahd, 41 anni, insegnante di animazione multimediale all'università di Betlemme, ha raccontato la storia della loro famiglia.

Erano in macchina, non lontano da Tel Rumeida, quando un soldato israeliano ha sparato senza motivo. Fahd ha fermato immediatamente l'auto, ma il soldato ha continuato a sparare. Un proiettile ha trapassato la mano di Fahd, diretto verso suo figlio Sam e sua moglie. Sia Sam che sua moglie sono stati feriti gravemente.

Sam è morto dopo tre ore di tentativi di salvataggio. La madre di Sam è in shock e non riesce a descrivere il dolore che sta provando. Il fratello di Sam, Kinan, 11 anni, è triste e inconsolabile. La famiglia Abu Haikal vuole giustizia e ha bisogno di sapere cosa è successo.

Hanno accusato gli israeliani di aver sparato senza motivo e di aver voluto uccidere. La Cisgiordania è piena di posti di blocco e soldati israeliani, e la famiglia Abu Haikal teme per la loro vita e la loro normalità. Sperano di poter vivere in uno Stato palestinese, in libertà e senza crimini, ma gli israeliani minacciano le loro vite e la loro speranza di libertà





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