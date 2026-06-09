La famiglia di Sabjan Ballici denuncia responsabilità mediche

La famiglia di Sabjan Ballici ha presentato una denuncia-querela alla procura di Spoleto per responsabilità mediche. Il giovane di 24 anni è morto per un tumore allo stomaco dopo aver iniziato ad accusare malesseri nell'estate del 2025.

La famiglia di Sabjan Ballici , un giovane di 24 anni morto per un tumore allo stomaco , ha presentato una denuncia-querela alla procura di Spoleto. I familiari sostengono che dietro la morte del giovane ci siano responsabilità mediche .

Ballici aveva iniziato ad accusare malesseri nell'estate del 2025 e si era sottoposto a diversi esami, tra cui una radiografia al torace e una fibrorinoscopia. Nonostante la persistenza della tosse e la comparsa di una tumefazione inguinale, il giovane era stato dimesso dall'ospedale senza ricevere una diagnosi precisa. La famiglia ha ottenuto una consulenza medico-legale di parte che sostiene che la mancata diagnosi in ospedale ha impedito di fatto qualsiasi trattamento chemioterapico.

Il consulente di parte ritiene che se il percorso diagnostico fosse stato anticipato, il paziente avrebbe avuto maggiori chance di vita anche se fosse stato per tempi limitati e con minori sofferenze





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