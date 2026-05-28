La 'famiglia nel bosco' parla: percorso di sostegno alla genitorialità e attesa di risposte dalle istituzioni

La famiglia Trevallion-Birmingham, nota come la 'famiglia nel bosco', ha parlato in un'intervista al Messaggero. Il padre, Nathan Trevallion, ha dichiarato che la famiglia ha intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità per i loro figli e ha seguito le richieste delle autorità, oltre a trasferirsi in una casa del comune. Tuttavia, Trevallion crede che le barriere culturali e linguistiche siano state un problema e che alcune informazioni riportate negli atti non siano vere. La moglie, Catherine Birmingham, ha dichiarato che la decisione di vivere in Italia è stata presa per garantire il benessere dei loro figli e che speravano di poter comunicare chiaramente la verità sulla loro situazione. La famiglia attende ora risposte coerenti dalle istituzioni.
La famiglia Trevallion-Birmingham, nota come la ' famiglia nel bosco ', ha parlato in un'intervista al Messaggero. Il padre, Nathan Trevallion, ha dichiarato che la famiglia ha intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità per i loro figli e ha seguito le richieste delle autorità, oltre a trasferirsi in una casa del comune.
Tuttavia, Trevallion crede che le barriere culturali e linguistiche siano state un problema e che alcune informazioni riportate negli atti non siano vere. La moglie, Catherine Birmingham, ha dichiarato che la decisione di vivere in Italia è stata presa per garantire il benessere dei loro figli e che speravano di poter comunicare chiaramente la verità sulla loro situazione. La famiglia attende ora risposte coerenti dalle istituzioni
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