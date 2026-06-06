La famiglia nel bosco realizza una nuova casa equestre

La famiglia nel bosco sta per realizzare una nuova casa equestre di 70 metri quadri in legno vicino al rudere. Il progetto privilegia la vita all'aperto, la luce naturale e il rapporto diretto con il bosco.

La famiglia nel bosco sta per realizzare una nuova casa equestre di 70 metri quadri in legno vicino al rudere. Il progetto, firmato dall'architetta Maria Mascarucci di Chieti, privilegia la vita all'aperto, la luce naturale e il rapporto diretto con il bosco.

La casa sarà realizzata con materiali ecosostenibili e avrà un impianto fotovoltaico per produrre energia. L'edificio sarà progettato secondo criteri di ridurre al minimo le dispersioni termiche e limitare il fabbisogno di riscaldamento. La coppia anglo-australiana che sta realizzando la casa ha dichiarato di essere entusiasta del progetto e di finanziarlo attraverso la vendita del libro di Catherine





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