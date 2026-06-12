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La famiglia non è più una gerarchia

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La famiglia non è più una gerarchia
FamigliaGerarchiaCollaborazione
📆6/12/2026 12:34 PM
📰Internazionale
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Il concetto di famiglia è cambiato nel tempo. Non esiste un modello naturale valido per tutte le persone. Oggi le famiglie si trasformano e si adattano ai bisogni degli individui.

Quando diciamo famiglia pensiamo a chi vive con noi: si condivide una casa, ci si vuole bene e a volte si litiga. Aristotele diceva che l'essere umano è un animale politico: si realizza nella famiglia.

Il concetto di famiglia è cambiato moltissimo nel tempo. Nell'antichità era una piccola comunità guidata dal padre. Lo suggerisce anche l'etimologia latina: significa servo. Non tutti avevano la stessa voce: c'era chi comandava e chi obbediva.

Con l'Illuminismo le persone hanno cominciato a rivendicare diritti anche dentro casa: non più sola obbedienza, ma rispetto reciproco. Più vicino a noi, la filosofa Simone de Beauvoir ricorda che non siamo definiti una volta per tutte: cambiamo con le scelte che facciamo, costruendo la nostra esistenza e la nostra libertà. Allo stesso modo, non esiste un modello familiare naturale valido per tutte le persone: le famiglie si trasformano e si adattano ai bisogni degli individui.

Oggi ne vediamo molte forme: con un solo genitore, con due mamme o due papà, allargate, ricostituite, adottive, e persino reti di vicinato. Ciò che le unisce non è chi c'è, ma come ci si tratta: ascolto, responsabilità, libertà. Per questo si passa sempre più dalla gerarchia alla collaborazione: non c'è un capo che decide tutto, ma ruoli che si scambiano, compiti condivisi e parole che riparano.

La famiglia diventa un laboratorio: si provano regole, si sbaglia, si ricomincia, si cresce. E nella tua? Quali sono i gesti di cura che ti vengono subito in mente quando pensi alla tua famiglia

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Famiglia Gerarchia Collaborazione Responsabilità Libertà

 

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