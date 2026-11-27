La fotografa Simona Fiore Pampallona pubblica una fanzine al festival Funzilla per documentare la vita e le lotte per il diritto alla casa nel Casale de Merode di Roma, occupato dal 2005.

La fotografa Simona Fiore Pampallona ha documentato la vita quotidiana nel Casale de Merode, un centro abitato nato dall'occupazione edilizia a Tor Marancia. Questa narrazione visiva è stata presentata tramite una fanzine curata da Paolo Cardinali. L'evento si inserisce nel contesto del festival Funzilla, che si è svolto a Roma dal 27 al 29 novembre 2026 presso la Città dell'altra economia.

La realtà umana del Casale de Merode

La pubblicazione riporta numeri precisi sulla composizione del luogo, descrivendo un microcosmo urbano unico. Nel palazzo occupato vivono settanta famiglie che rappresentano il tessuto sociale stabile dell'area. La comunità include cinquanta bambini, distribuiti tra le sessanta stanze presenti nell'edificio principale.

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Oltre agli spazi abitativi, il luogo ospita una piccola economia domestica e animale. All'interno del complesso si trovano dieci galline, tre gatti e undici cani, simboli di una vita comunitaria autonoma. Sono inoltre presenti sette orti curati dai residenti, che testimoniano l'uso sostenibile del terreno e l'indipendenza alimentare dei nuclei familiari.

Da quando l'edificio è stato occupato nel 2005, la struttura è diventata un rifugio stabile per decine di famiglie in difficoltà. Secondo quanto riportato dalla fotografa, restano ancora circa cinquanta nuclei familiari attivi nel sito. Molti di questi residenti hanno trascorso gran parte della loro vita nel complesso, creando legami profondi con il territorio e gli altri abitanti.

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La metodologia fotografica di Fiore Pampallona

Simona Fiore Pampallona vive nel Casale de Merode da ventuno anni, condividendo lo spazio con i suoi tre figli per quasi la metà di questo periodo. Il suo approccio documentario si basa su uno sguardo empatico, rispettoso e costante nel tempo. Questa continuità le ha permesso di catturare momenti di vita quotidiana alternati a situazioni di attivismo e condivisione sociale.

Per realizzare il suo lavoro, Fiore Pampallona ha utilizzato una fotocamera analógica Pentax 6x7. Ha fotografato in maniera quasi morbosa gli spazi che si modificano nel tempo, documentando ogni cambiamento. Il piazzale è diventato periodicamente un campo da calcio, mentre gli scarichi di un furgone e un bambino che raccoglieva le margherie sono diventati soggetti ricorrenti.

La fotografa ha anche immortalato dettagli delicati come i fiori della sua vicina di casa prima che si appassissero. Questa attenzione al dettaglio ha creato un diario visivo preciso delle trasformazioni architettoniche e sociali. Ha continuato a usare la pellicola fino a quando il mercato non ha stabilito prezzi talmente esosi da rendere impossibile la prosecuzione del metodo tradizionale.

Il ruolo del festival Funzilla e Fugazine

La fanzine è stata realizzata e curata da Paolo Cardinali, fondatore dell'etichetta Fugazine e cofondatore del festival Funzilla. Cardinali ha evidenziato come le foto di Fiore Pampallona contengano due sguardi distinti: quello personale e quello politico. Nell'editing ha cercato di preservare entrambi, valorizzando le immagini più intime del progetto.

Secondo l'editore, il valore aggiunto di questo progetto risiede nel fatto che Simona viva sulla propria pelle sia l'esperienza dell'occupazione, sia l'impegno per il diritto alla casa. La pubblicazione si inserisce nel programma di incontri del festival, che include anche la presentazione di tre fanzine realizzate con il collettivo ActiveStills a cura di Prospekt Palestine project.

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Il festival Funzilla nasce nel 2015 da un'iniziativa di Fugazine e Monkeyphoto, due piccole realtà editoriali romane. La prima edizione si è tenuta nel 2016, da allora è diventato un punto di riferimento per autori indipendenti. Quest'anno l'evento ospiterà sessantasei espositori oltre alle iniziative collaterali.

Impatto sociale e prospettive future

La presentazione della fanzine rappresenta un esempio concreto di come la fotografia stampata possa documentare le marginalità urbane. Il festival offre una piattaforma per autori che realizzano lavori in piccole tirature, spesso difficili da trovare nei normali circuiti di distribuzione commerciale.

Le immagini di Fiore Pampallona testimoniano la resilienza delle persone che scelgono di restare in uno spazio di occupazione. La documentazione non si limita alla denuncia, ma racconta la normalità di una vita comunitaria fatta di orti, animali e giochi per bambini.

Il progetto sottolinea l'importanza di mantenere un diario visivo delle trasformazioni sociali attraverso l'osservazione lenta e costante. La collaborazione tra fotografa, editore e festival dimostra come le piccole produzioni possano avere un impatto culturale significativo.