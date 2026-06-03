La Farnesina segue la vicenda dei due italiani detenuti in Libia

La Farnesina continua a seguire la vicenda dei due italiani, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, detenuti in Libia dopo essere stati intercettati con il Global sumud land convoy.

La Farnesina ha appreso che il Procuratore libico ha disposto la continuazione della custodia cautelare per i due connazionali italiani, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia , fino alla prossima udienza.

I due attivisti facevano parte del Global sumud land convoy, un convoglio di terra che voleva portare assistenza e supporto alla popolazione di Gaza. Il Console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare ai due italiani. La Farnesina, l'ambasciata d'Italia a Tripoli e il Consolato generale a Bengasi continuano a seguire la vicenda in raccordo con le autorità locali al fine di consentire il rientro in Italia dei connazionali il prima possibile.

Domenico Centrone, 33 anni, è originario di Molfetta (Bari) e è un insegnante e docente universitario. Leonarda Alberizia, 67 anni, è residente ad Albugnano (Asti) e si era unita alla carovana di terra per dare un contributo concreto alla causa palestinese. I due erano partiti insieme a oltre 200 persone con la spedizione del Global sumud land convoy.

Il 15 maggio più di trenta veicoli, tra cui sette ambulanze attrezzate e venti case mobili, dotate di forniture mediche e altri aiuti umanitari, avevano iniziato il lungo viaggio via terra per arrivare a Gaza passando dal valico di Rafah, in Egitto. Il 24 maggio però il convoglio è stato intercettato nella parte orientale della Libia, un Paese diviso da conflitti interni e spaccato tra l'autorità del primo ministro Abdulhamid Dbeibah (riconosciuto dalla comunità internazionale) e il generale Khalifa Haftar.

Dopo aver superato un checkpoint a Sirte, il convoglio è stato intercettato dalle milizie di Haftar, nella Cirenaica. Dieci attivisti sono stati trasferiti a Bengasi dove ancora sono detenuti. Sono accusati di con l'accusa di ingresso illegale nel Paese





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