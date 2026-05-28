La FDA statunitense voterà sulla composizione dei vaccini COVID-19 per la stagione 2026-207

Il comitato consultivo della FDA statunitense voterà giovedì sulla composizione dei vaccini COVID-19 per la stagione 2026-207. I membri dello staff hanno sollevato preoccupazioni per i dati limitati sui ceppi attualmente in circolazione.

Il comitato consultivo della FDA statunitense voterà giovedì se i vaccini COVID-19 per la campagna di immunizzazione 2026-2027 debbano essere mirati alla variante dominante XFG.

I membri dello staff hanno sollevato preoccupazioni per i dati limitati sui ceppi attualmente in circolazione. Il Comitato consultivo per i vaccini e i prodotti biologici correlati della Food and Drug Administration si riunirà senza cambiamenti di membri da Robert F. Kennedy Jr. Dopo l'ultima raccomandazione di un anno fa, la regolamentazione dei vaccini è rimasta in uno stato di limbo dopo che un tribunale ha sospeso le decisioni del comitato consultivo del CDC di abbandonare le raccomandazioni per i vaccini infantili, tra cui il vaccino COVID.

Quattro vaccini COVID sono stati approvati per l'uso negli Stati Uniti: mNEXSPIKE e Spikevax di Moderna, Comirnaty di Pfizer-BioNTech - tutti e tre vaccini a base di mRNA - e il vaccino a base di proteine di Novavax-Sanofi. Moderna ha dichiarato di essere pronta a fornire la composizione raccomandata del vaccino COVID entro la metà di agosto.

Pfizer e BioNTech hanno dichiarato di essere pronte a fornire la formula aggiornata del vaccino COVID al momento dell'approvazione, mentre Sanofi ha dichiarato che sta producendo vaccini COVID mirati all'XFG per la stagione 2026-207. L'evoluzione del COVID-19 è diventata sempre più difficile da monitorare a causa della riduzione della sorveglianza virologica, della riduzione delle sequenze e della riduzione della condivisione dei dati in tempo reale da parte dei dipartimenti di salute pubblica statali e locali.

I dati settimanali sulla dashboard del CDC sono attualmente non disponibili a causa della ridotta sottoscrizione delle sequenze. L'ultimo aggiornamento, ora un mese fa, ha mostrato che le varianti XFG rappresentavano più della metà dei casi negli Stati Uniti per le quattro settimane terminate il 11 aprile.

La riduzione della sequenza riflette sia la perdita di personale di sorveglianza governativa che la riduzione dei finanziamenti accademici, ha dichiarato Jill Roberts, professore associato presso la University of South Florida College of Public Health. Per la stagione 2025-26, la FDA aveva raccomandato che i vaccini COVID mirassero alla variante LP.8.1, un sottovarianti della variante JN.1.

Mentre le varianti del COVID continuano a derivare dalla variante JN.1, sono emerse sottovarianti come NB.1.8.1 dal maggio scorso, secondo i documenti informativi della FDA. La settimana scorsa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha raccomandato ai produttori di vaccini di mirare alla variante monovalente LP.8.1 o ad altre varianti attualmente in circolazione come XFG o NB.1.8.1





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