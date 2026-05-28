La FDA valutera' la variante XFG per i vaccini COVID-19 della stagione 2026-2027

Il comitato consultivo della FDA si riunira' giovedì per votare se i vaccini COVID-19 per la campagna di immunizzazione 2026-2027 debbano puntare alla variante dominante XFG, dopo che i membri dello staff hanno sollevato preoccupazioni per i dati limitati sui ceppi attualmente in circolazione. La valutazione dell'evoluzione del COVID-19 è diventata sempre più difficile a causa della diminuzione della sorveglianza virologica, dei volumi di sequenziamento e della tempestiva condivisione dei dati da parte dei dipartimenti di sanità pubblica statali e locali.

Il comitato consultivo della FDA statunitense si riunirà giovedì per votare se i vaccini COVID-19 per la campagna di immunizzazione 2026-2027 debbano puntare alla variante dominante XFG .

Lo staff della FDA ha espresso preoccupazioni per i dati limitati sui ceppi attualmente in circolazione. La normativa sui vaccini è rimasta in uno stato di limbo dopo che un tribunale ha sospeso le decisioni del comitato consultivo del CDC di abbandonare le raccomandazioni sui vaccini per l'infanzia, compresa l'iniezione COVID.

La valutazione dell'evoluzione del COVID-19 è diventata sempre più difficile a causa della diminuzione della sorveglianza virologica, dei volumi di sequenziamento e della tempestiva condivisione dei dati da parte dei dipartimenti di sanità pubblica statali e locali. Il cruscotto COVID dei Centers for Disease Control and Prevention riflette il divario, con dati settimanali attualmente non disponibili a causa del basso numero di sequenziamenti inviati.

L'aggiornamento più recente, risalente ormai a un mese fa, mostrava che i ceppi XFG rappresentavano più della metà dei casi statunitensi nelle quattro settimane terminate l'11 aprile. La riduzione del sequenziamento riflette sia la perdita di personale governativo addetto alla sorveglianza sia la riduzione dei finanziamenti accademici. Per la stagione 2025-26, la FDA aveva raccomandato che gli scatti COVID avessero come obiettivo LP.8.1 - una sottovariante del ceppo JN.1.

Tuttavia, altre sottovarianti come NB.1.8.1 sono emerse dal maggio dello scorso anno, secondo i documenti informativi dell'FDA. Il World Health Organization ha raccomandato ai produttori di vaccini di mirare alla variante monovalente LP.8.1 o ad altre varianti attualmente in circolazione come XFG o NB.1.8.1





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COVID-19 Vaccini FDA XFG LP.8.1 NB.1.8.1

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