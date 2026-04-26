La Fenice e Venezi: Sipario Calato sulla Controversia

Interrotta ogni collaborazione tra il Teatro La Fenice e Beatrice Venezi a seguito di dichiarazioni controverse. Il governo interviene per calmare gli animi in vista delle elezioni veneziane e della nuova stagione teatrale.

La vicenda che ha coinvolto il Teatro La Fenice di Venezia e la direttrice musicale Beatrice Venezi si è conclusa con l'interruzione di ogni collaborazione tra le due parti, una decisione fortemente influenzata da dinamiche politiche e sindacali.

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha espresso la sua fiducia al Sovrintendente, un chiaro segnale di volontà da parte del governo di risolvere la controversia e scongiurare un'escalation del conflitto. Questa mossa si inserisce in un contesto delicato, con le imminenti elezioni a Venezia che mettono a dura prova la stabilità del centrodestra e l'esito del referendum che avrebbe potuto consigliare al governo Meloni un approccio più cauto su diverse questioni.

L'obiettivo primario è evitare un confronto diretto e inutile, e il Sovrintendente è ora chiamato a ristabilire un clima di collaborazione con il teatro e le sue maestranze in vista della prossima stagione. La crisi è scoppiata nel settembre 2025 con l'annuncio della nomina di Beatrice Venezi a Direttore Musicale, un incarico che avrebbe dovuto iniziare nell'ottobre 2026.

La decisione ha immediatamente suscitato forti proteste da parte dei sindacati e dei professori d'orchestra, i quali hanno contestato il curriculum della direttrice e la sua preparazione per un ruolo di tale prestigio. Le tensioni sono culminate in uno sciopero dei lavoratori, che ha portato all'annullamento della prima di Wozzeck.

Nei mesi successivi, la mobilitazione è proseguita con il sostegno attivo del pubblico, che ha manifestato il proprio dissenso attraverso diverse iniziative, tra cui la creazione di spillette gialle con una chiave di violino, simbolo della protesta contro la nomina di Venezi. Nonostante il clima incandescente, il Consiglio d'indirizzo, guidato dal sindaco Luigi Brugnaro, ha confermato la fiducia a Venezi nel marzo 2026, ratificando ufficialmente l'avvio del suo mandato.

Questa decisione ha provocato le dimissioni di Alessandro Tortato, pianista, direttore d'orchestra e docente, in segno di aperta contestazione. La rottura definitiva è avvenuta a seguito di alcune interviste rilasciate da Beatrice Venezi a media esteri, in particolare al quotidiano argentino La Nación, in cui ha criticato aspramente il teatro, definendolo «in mano ai sindacati» e accusando i professori d'orchestra di favoritismi e nepotismo.

Queste dichiarazioni, considerate offensive e lesive della dignità del lavoro, hanno spinto la Fondazione Teatro La Fenice ad annullare ogni futura collaborazione con la direttrice. La decisione è stata accolta con grande soddisfazione dalle sigle sindacali, che hanno sottolineato la compattezza e l'unità dimostrata dai lavoratori di ogni reparto del teatro, nonché il sostegno del pubblico e della città di Venezia.

Le rappresentanze sindacali hanno inoltre espresso gratitudine alle altre fondazioni liriche italiane e alle realtà culturali che hanno offerto il loro sostegno. La vicenda evidenzia la complessità delle dinamiche interne al Teatro La Fenice e l'importanza di un dialogo costruttivo tra tutte le parti coinvolte per garantire il futuro di una delle istituzioni culturali più importanti d'Europa. La vicenda sottolinea anche come la cultura e la musica debbano essere libere da pregiudizi e aperte al confronto con la verità





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