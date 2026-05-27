La Ferrari Luce, la prima vettura 100% elettrica della storia del Cavallino Rampante

La Ferrari Luce è la prima vettura 100% elettrica della storia del Cavallino Rampante. Il lancio di questa auto ha scosso i mercati e diviso l'opinione pubblica.

La Ferrari Luce è la prima vettura 100% elettrica della storia del Cavallino Rampante . Il lancio di questa auto ha scosso i mercati e diviso l'opinione pubblica.

Il prezzo di listino è molto alto, 550 mila euro, e la casa ha mantenuto il riserbo sui volumi di produzione previsti. Le prime consegne della supercar sono attese per il quarto trimestre dell'anno. Il presidente di Ferrari, John Elkann, ha difeso il progetto e ha definito l'incontro con il Pontefice 'un'occasionale che resterà per sempre nella nostra memoria e nella storia di Ferrari'.

Gli storici ex del Cavallino e il mondo politico hanno criticato pesantemente la decisione di abbandonare i motori termici. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha commentato: 'Mamma mia, qualcheduno si starà rivoltando nella tomba. Vedremo come l'accoglierà il mercato'. Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha liquidato la vettura definendola 'un insulto estetico e tecnologico per chi ama Ferrari'.

Il debutto della Ferrari Luce si inserisce in una precisa strategia di elettrificazione della galassia Exor





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