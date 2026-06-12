La Ferrari Luce: un progetto complesso e controverso

Giovanni Patimo, designer e senior exterior transportation designer, si chiede perché la Ferrari Luce abbia diviso così tanto le opinioni. Patimo ricorda la Citroën DS di Flaminio Bertoni e osserva che la Ferrari Luce non sembra avere avuto una risposta del pubblico calorosa. L'amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, ha ribadito che l'auto offre un'esperienza di guida senza eguali al mondo. Patimo si chiede perché Vigna abbia scelto di affidare una parte così importante della definizione del progetto a LoveFrom, lo studio di design fondato da Jony Ive.

Giovanni Patimo , designer e senior exterior transportation design er, si chiede perché la Ferrari Luce abbia diviso così tanto le opinioni. Patimo ha lavorato come junior designer alla creazione della Fiat Bravo e ha realizzato i rendering che vinsero la competizione interna per la Lancia Delta.

Ha poi guidato la definizione dello stile esterno del Suv elettrico Deepal S07 di Changan, premiato nel 2025 con il Torino Automotive Design Award. Patimo si chiede se la Ferrari Luce possa avere un carattere forte e moderno come il Deepal S07. La Ferrari ha presentato la Luce con una dichiarazione che si concentrava su qualcosa di diverso dall'estetica, ovvero più di sessanta brevetti.

Patimo ricorda la Citroën DS di Flaminio Bertoni, che incorporava 51 brevetti e rappresentò una rivoluzione sia tecnica che culturale. La risposta del mercato fu straordinaria, con circa 12.000 ordini effettuati già il primo giorno del suo debutto pubblico. Non sembra però sia stata altrettanto calorosa la risposta del pubblico a Ferrari Luce. Gli azionisti hanno venduto il titolo, provocando un tonfo in Borsa dell'8,37%.

L'amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, ha ribadito che l'auto offre un'esperienza di guida senza eguali al mondo. Patimo si chiede perché Vigna abbia scelto di affidare una parte così importante della definizione del progetto a LoveFrom, lo studio di design fondato da Jony Ive. Il problema, spiega Patimo, non è il talento di Ive, ma la natura profondamente diversa delle discipline coinvolte. La storia ci ha già fornito alcuni precedenti, come il progetto dell'Aprilia Motó 6.5 di Philippe Starck.

La produzione totale si attestò intorno alle 5.000 unità, una cifra modesta rispetto alle aspettative generate da una collaborazione di così alto profilo. Patimo osserva che l'automobile non è semplicemente un prodotto industriale, ma uno degli oggetti di design più complessi mai creati dall'umanità. Il Transportation Design è una disciplina altamente specializzata che richiede competenze significativamente diverse da quelle del Product Design





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ferrari Luce Giovanni Patimo Lovefrom Jony Ive Citroën DS Benedetto Vigna Transportation Design Product Design

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SmartBilly: un nuovo modello di gestione delle utenze per risparmiare sui costi di luce e gasSmartBilly è un nuovo modello di gestione delle utenze che punta a semplificare radicalmente il processo della scelta e del passaggio a un operatore più economico. La piattaforma analizza in modo continuativo le bollette di luce e gas dell’utente che si affida ai suoi servizi, confronta le migliaia proposte disponibili sul mercato e individua quelle potenzialmente più vantaggiose in base ai reali consumi.

Read more »

La Ferrari rincorre sul motore: avrà più potenza già in AustriaIl Cavallino, approfittando degli sviluppi addizionali consentiti dal regolamento, ha pianificato a partire da Zeltweg il primo step evolutivo. Il secondo sarà a Monza: l'obiettivo è recuperare almeno 30 cavalli

Read more »

Sagrada Familia: 24 fasci di luce per la Croce, con Led risparmiati 845kg di Co2La Fundacion Endesa di Enel illumina la Torre di Gesù inaugurata dal Papa (ANSA)

Read more »

Schuurs vede la luce in fondo al tunnel: visite superate col NEC, firmerà un triennalePerr Schuurs è pronto a tornare in gioco.

Read more »