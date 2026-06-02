La Festa della Repubblica a Roma: incidente stradale e notizie dal mondo dello spettacolo

La Festa della Repubblica si è svolta a Roma con una parata ai Fori Imperiali, ma la giornata è stata segnata da un tragico incidente stradale che ha causato la morte di una giovane donna di 22 anni. L'amico che guidava l'auto è stato indagato dalla polizia. Inoltre, il mondo dello spettacolo ha riservato alcune sorprese, con una frecciata di Fiorello alla Rai e Marco Liorni, e l'annuncio di un matrimonio tra Jessica Gregorio e Sergio Capozzi.

La Festa della Repubblica si è svolta a Roma con una parata ai Fori Imperiali, dove è stato presente il 1° Reggimento Bersaglieri. Nella stessa giornata, una giovane donna di 22 anni è morta in un incidente stradale dopo aver salito sul cofano di un'auto in corsa.

L'amico che guidava l'auto è stato indagato dalla polizia. Altre notizie riguardano il mondo dello spettacolo, con una frecciata di Fiorello alla Rai e Marco Liorni, e l'annuncio di un matrimonio tra Jessica Gregorio e Sergio Capozzi.

Inoltre, è stato arrestato un padre che ha difeso la propria figlia da un uomo che la molestava con un machete. Matteo Messina Denaro, il boss dei clan Tamburello, è stato accusato di aver pianificato un piano per riciclare il suo tesoro a Dubai. Una bambina di 6 anni è morta dopo una lunga malattia e la famiglia di Bakari Sako, un uomo ucciso in un incidente, ha chiesto giustizia.

Inoltre, Berrettini, Cobolli e Arnaldi si preparano per i quarti di finale al Roland Garros, mentre Marilyn Monroe celebra i suoi 100 anni e un sospetto caso di Ebola è stato segnalato a Cagliari





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