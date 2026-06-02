La Festa della Repubblica si svolge a Roma con una parata ai Fori Imperiali e una notizia triste

La parata per la Festa della Repubblica si è svolta ai Fori Imperiali a Roma con un passaggio a 'passo di corsa' di una compagnia del 1° Reggimento Bersaglieri. Ma la notizia più triste della giornata è stata la morte di Beatrice, una bambina di 2 anni che è stata uccisa da sua madre con un colpo di botte.

A Roma , la parata per la Festa della Repubblica si è svolta ai Fori Imperiali con un passaggio a 'passo di corsa' di una compagnia del 1° Reggimento Bersaglieri.

Ma la notizia più triste della giornata è stata la morte di Beatrice, una bambina di 2 anni che è stata uccisa da sua madre con un colpo di botte. La madre è stata accusata di aver picchiato la figlia e di aver lasciato che il compagno non facesse nulla per fermarla. La polizia ha aperto un'indagine per determinare le circostanze della morte della bambina.

Intanto, a Lignano, Tiziano Ferro si è esibito in lacrime mentre cantava 'La Fine', un brano che ha un significato privato per lui. Il cantante ha detto che il brano sembra raccontare la sua vita. Altre notizie della giornata includono la morte di Pasquale Sarli, un ragazzo di 17 anni che è stato trascinato via dalla corrente di un torrente mentre cercava di recuperare una ciabatta.

Inoltre, un bimbo di 13 mesi è stato salvato da due infermieri in vacanza dopo che era smesso di respirare in aereo. La denuncia è stata fatta contro l'azienda aerea per aver fornito un kit medico inadeguato. La Festa della Repubblica si è svolta anche con una parata di aerei, le Frecce Tricolori, che hanno sorvolato l'Altare della Patria. Il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha definito l'evento un 'atto di libertà senza precedenti'





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Festa Della Repubblica Roma Fori Imperiali Beatrice Morte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Festa della Repubblica 2026, il Cambio della Guardia a piazza del QuirinaleIn occasione dell'80esimo anniversario della Repubblica l'iniziativa in forma da parte del Reggimento Corazzieri con la Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo.

Read more »

Palazzo Chigi si illumina per l'80esimo anniversario della Festa della RepubblicaCelebrazioni per l'80esimo anniversario della Repubblica: la sede del governo si illumina con il Tricolore e accoglie i cittadini tra musica, storia e copie della Costituzione.

Read more »

Festa della Repubblica: parata militare con droni e cane robot ai Fori ImperialiIl 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica con la tradizionale deposizione della corona al Milite Ignoto e la parata militare ai Fori Imperiali. Novità di quest'anno: droni e un cane robot made in Italy, simboli della modernizzazione delle forze armate. La serata prevede un evento speciale trasmesso su Rai Uno.

Read more »

Festa della Repubblica, le celebrazioni per gli 80 anni: Mattarella depone corona all'Altare della PatriaIl 2 giugno si celebrano gli 80 anni della Repubblica italiana. Il presidente Sergio Mattarella ha deposto una corona d'alloro all'Altare della Patria, con la partecipazione delle alte cariche dello Stato. Nel pomeriggio tradizionale parata militare ai Fori Imperiali e in serata lo spettacolo 'I Volti della Repubblica' in piazza del Quirinale, trasmesso in diretta su Rai 1. Nessun ricevimento al Quirinale, ma i giardini aperti alle categorie fragili.

Read more »